Miss Asturias: «Me enamoré un poquito de Casillas, pero teníamos las cosas muy claras y yo no me iba a ir a Madrid»

OKDIARIO entrevista por primera vez a una de las mujeres que aparece en el sumario del caso Koldo. Se trata de Claudia Montes, Miss Asturias 2017 y ex militante del PSOE, que dice haber estado con Iker Casillas pese a que se la vinculó sentimentalmente con José Luis Ábalos. Asegura que se enamoró del ex futbolista, pero que tenían las cosas claras de hasta dónde iba a llegar su relación al vivir en ciudades diferentes.

«¿Qué si me enamoré un poquito? Pues sí, me enamoré un poquito, porque es lo típico de que mis hermanos, que son mayores, un poco más mayores, que veían el Real Madrid y claro, para mí era un ídolo. Raúl, Míchel Salgado, Iker Casillas… Pues imagínate, mis ídolos», explica.

Miss Asturias asegura que Iker «hablaba por Instagram» y describe su relación de esta forma: «Conmigo personalmente fue muy seria, en el sentido no sería de fidelidad ni de nada, aclaro, seria en el sentido de que siempre ha sido muy sincero conmigo y yo con él. Nos hemos respetado mutuamente siempre. No considero que me haya mentido. Considero que nos hemos contado la verdad los dos. A él le ha dado un infarto y lo que él quiere es vivir».

Montes guarda un excelente recuerdo del ex futbolista. «Iker es una persona maravillosa y con las ideas muy claras, como yo. Los dos teníamos las ideas muy claras. Ni yo me iba a marchar de Asturias, porque tengo un hijo, y quiero que su futuro sea aquí, y él tiene su vida allí en Madrid, con sus hijos y su ex mujer. Sabíamos donde iba a llegar nuestra relación, porque al final, pues cuando tienes una edad, tienes las ideas claras», explica Montes.

«Ya no me da la gana callarme más»

Miss Asturias ha decidido contar su vida sentimental tras acusaciones de mantener una relación con Ábalos, que siempre ha tratado de desmentir. Además, quiere contar su verdad después de meses de silencio en los que ha tenido que leer y ver todo tipo de noticias.

«Ya no me da la gana callarme más, pues tengo derecho a defenderme, aunque no debería defenderme de algo que no he hecho, porque no he hecho nada malo. Pero tengo derecho a contar la verdad. Que todo el mundo se entere de la verdad y que los medios deberían hacer examen de conciencia todos y aprender de esta lección y que cuando vuelvan a sacar noticias que puedan destrozar la vida de la gente, que la saquen con pruebas», explica.