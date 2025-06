Miss Asturias revela que «todas las semanas tiene que ir al hospital» por ansiedad y fibromialgia

Claudia Montes, conocida como Miss Asturias en el caso Koldo, ha revelado en su primera entrevista a OKDIARIO el grave deterioro de su salud física y mental a raíz del escándalo que la ha salpicado. «Hoy he llegado del hospital. He pasado todo el fin de semana en el hospital. Todas las semanas no me libro uno o dos días de ir al hospital», confiesa visiblemente afectada. Montes sufre ansiedad y fibromialgia, una condición crónica que causa dolores musculoesqueléticos generalizados, agotamiento profundo y problemas de sueño.

Montes sitúa el inicio de su «calvario» el 3 de marzo, cuando su nombre apareció vinculado al caso. Desde entonces, padece problemas de espalda y cuello derivados de su trabajo, agravados por el estrés de la situación: «El estrés me provoca que se me tensione toda mi zona que tengo lesionada y me provoca acabar yendo al hospital».

La situación ha llegado a extremos preocupantes. Durante la entrevista, realizada tras salir del hospital, Montes revela: «Nadie sabe lo que he vivido en esa empresa. Hubo un momento que llegué a pensar en tirarme a las vías del tren. De esto mi familia se va a enterar ahora de lo mal que lo estaba pasando».

El impacto no se limita a su salud. Montes describe cómo toda su familia está sufriendo las consecuencias del escándalo mediático: «Mi hijo lo tengo con depresión, mi madre la tengo con depresión. Mi padre lo está pasando muy mal, mi hermano, mi familia en general, mis amigos, todos lo están pasando muy mal».

La entrevistada explica que el sufrimiento familiar no se debe a dudas sobre su inocencia, sino a la «impotencia» de ver cómo se ha hablado de ella sin pruebas: «No porque ellos duden de mí, porque saben mi vida perfectamente. Incluso mi hijo, que es el que vive conmigo día a día […] lo están pasando mal por tanta impotencia de que hasta ahora se ha dicho de todo y yo he estado calladita».