Miss Asturias: «Ni el PSOE ni el Grupo de Igualdad de Mujeres me ayudaron cuando sufrí acoso por el ‘caso Koldo’»

«Ni el PSOE ni el Grupo de Igualdad de Mujeres me ayudaron cuando sufrí acoso por el caso Koldo», con estas palabras Claudia Montes, Miss Asturias 2017 y ex militante del PSOE, lamenta el abandono del partido a raíz de que su nombre apareciera en el sumario del caso.

El Tribunal Supremo investiga la contratación de Claudia Montes en Logirail a raíz de que la UCO encontrara unos mensajes en los que Ábalos y Koldo hablaban sobre este trabajo. De este modo, la identidad de Miss Asturias trascendió a la opinión pública y algunos la tacharon de ser prostituta y novia de Ábalos, algo que desmiente tajantemente.

El PSOE no salió en defensa de ella pese al acoso que tuvo que sufrir en redes sociales y en su vida privada. No lo hizo, aunque Miss Asturias pidió ayuda al partido que dice ser feminista.

«No he recibido respuesta por ninguna parte de ellas. Lo mío salió el 3 de marzo, empezó mi calvario, y el 8M llegó a pocos días, ni me llamaron para participar con ellas en el 8M, ni para mostrarme apoyo o preguntarme simplemente cómo estás o ¿Te conocemos?», explica en la entrevista con OKDIARIO.

Y prosigue: «Sí que hay una compañera que sí se ha molestado y la misma compañera me transmite que es una vergüenza que con ellas lleváramos años ayudando a mujeres que no conocemos de nada y que lo seguiría haciendo si pudiera porque lo merecen, igual que cualquier hombre se merece que lo ayuden. Me dijo que era una vergüenza que se ayudara a mujeres que no se conocían de nada y a mí que sí me conocían y se sabía mi trayectoria profesional y personal no».

Montes explica que le «dolió muchísimo» no sentir apoyo del partido, una formación feminista que pensaba que defendía los derechos de las mujeres.

«Yo consideraba que tenemos unos derechos las mujeres, que íbamos a escribir unos derechos, por los cuales pedí la baja del partido porque me desilusioné completamente sobre esto», expone.

Su carta de renuncia, publicada por OKDIARIO, fue remitida directamente a Santos Cerdán, que era entonces secretario de Organización del partido. Tardó varias semanas en darla de baja.

La contratación de Miss Asturias

Miss Asturias también revela en la entrevista con OKDIARIO que en la empresa que la colocaron había corrupción. «Las sospechas me llevaban a Koldo, dado que a mi director general Óscar Gómez Barbero lo puso a trabajar Koldo García, me dijo que era del partido», explica.

«Luego hablan de enchufes que al final no son enchufes como el mío, que he demostrado que lo he conseguido yo sola. Aunque no estaría mal, porque, por ejemplo, yo te pregunto a ti en tu gremio y tú te quedas sin trabajo o una presentadora se queda sin trabajo y en su gremio, pues supongo que su entorno, que es la televisión, le preguntará oye, ¿sabes de algún trabajo? Avísame de tal o cual. Pues yo mi gremio era la política. Entonces a quién iba a preguntar nada más que a mi gremio», expone.

Con estas palabras justifica su contacto con Ábalos y Koldo para lograr el trabajo en Logirail. «Pedí ayuda», admite.