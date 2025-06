Barbón ignoró el mail con el que Miss Asturias le alertó de la corrupción socialista en Transportes

Claudia Montes, Miss Asturias +30 años, alertó al presidente de Asturias, Adrián Barbón, de corrupción en la empresa LogiRail en la que trabajaba. «Hay implicadas personas del PSOE», le dijo en un correo electrónico al dirigente asturiano. A continuación, la transcripción íntegra de este email en el que le solicitaba una reunión urgente:

«Buenos días. Después de la conversación mantenida con la secretaria. Procedo a pedirle la reunión por escrito. Asunto a tratar una injusticia. A raíz de descubrir asuntos en una empresa pública de Asturias y de Madrid. En el que están supuestamente, hasta que un juez diga lo contrario, implicadas muchas personas del PSOE. El asunto ya lo saben muchos del partido y la FSA (Federación Socialista Asturiana)».

Miss Asturias se despedía con un cordial saludo y con esperanzas de respuesta. Sin embargo, Barbón ignoró este mensaje y la reunión no se llegó a producir. Ni siquiera contestó a pesar de que se le alertaba sobre corrupción en su partido.

Miss Asturias no sólo alertó a Adrián Barbón sobre que se debía investigar lo que estaba ocurriendo en LogiRail. También puso en conocimiento de los ministros Raquel Sánchez y Óscar Puente los problemas internos de la compañía ferroviaria.

Claudia Montes envió estos mensajes en 2022. Por aquel entonces Miss Asturias era militante del PSOE y tenía relación con otros simpatizantes del partido.

Actualmente, ha pedido la baja del partido al no sentirse arropada por el mismo cuando su nombre apareció vinculado al caso Koldo y erróneamente como ex novia del ministro Ábalos.

Irregularidades en LogiRail

Miss Asturias solicitaba una reunión con el presidente asturiano para alertarle sobre lo que estaba ocurriendo en LogiRail, una subcontrata del Ministerio de Transportes dedicada al transporte ferroviario.

La compañía, creada en Asturias, ha sido desde hace años una empresa en la que los políticos que accedían a cargos públicos en el ministerio colocaban a sus afines. «Es un nido de enchufes», explican fuentes internas de la empresa.

Montes, en su declaración ante el juez del Tribunal Supremo, sugirió la existencia de irregularidades en LogiRail, mencionando haber «visto cosas que no me cuadraban» y que la cambiaban de puesto «porque no querían que yo me enterara de cosas».

Aunque reconoció no tener pruebas, considera que la empresa debería ser objeto de investigación.

El trabajo de Miss Asturias

Logirail es la empresa donde Claudia Montes trabajó desde diciembre de 2019 hasta febrero de 2022, en un puesto relacionado con los trenes turísticos de lujo de Renfe.

Su contratación se produjo tras el contacto establecido a través de José Luis Ábalos y Koldo García. Aunque se ha publicado que fue contratada como administrativa, en realidad era encargada.

Montes relata que Vicente Camarena, del departamento de Recursos Humanos de Renfe, contactó con ella telefónicamente indicándole que necesitaban una persona con sus características para encargarse de una tienda que planeaban abrir en los bajos de Oviedo, destinada a los trenes turísticos de lujo.

Su experiencia previa como propietaria de una agencia de viajes la hacía apta para el puesto. Posteriormente realizó entrevistas presenciales con los responsables del centro de trabajo específico.

Aproximadamente cuatro meses después de comenzar a trabajar, Montes experimentó lo que describe como acoso laboral. Relató ante el juez que surgió un conflicto entre dos personas en la empresa y, como consecuencia, la trasladaron a una oficina vacía sin ordenador ni silla.

Esta situación la llevó a contactar con Koldo García, quien le ordenó no acudir a la oficina hasta que se solucionara el problema. El que fuera asesor de Ábalos llegaba a llamarla más de 20 veces al día y le hacía videollamadas en las que le pedía «cosas obsecenas», según relata Miss Asturias.

La relación laboral de Montes con LogiRail concluyó poco antes del 17 de febrero de 2022, cuando obtuvo la baja médica por acoso laboral. Todo ello a cuatro días de la fecha en la que hubiera pasado a ser trabajadora fija en la empresa. Su nómina, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, ascendía a aproximadamente 1.300 euros.

Miss Asturias trabajó durante algo más de dos años en la empresa. Montes acudía a diario a su puesto de trabajo. Llegó hasta a pasarse de horas extra obteniendo días de vacaciones adicionales, tal y como se puede apreciar en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.