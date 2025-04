Barbón pide «no usar» contra él «a las víctimas» de la mina mientras su partido llama «asesino» a Mazón

El presidente de Asturias y líder del PSOE en el Principado, Adrián Barbón, ha pedido respeto para él y «no usar a las víctimas» de la tragedia minera ocurrida el pasado 31 de marzo. Una explosión de grisú mató a cinco mineros e hirió de gravedad a otros cuatro. Con el paso de los días se ha sabido que la tragedia se produjo cuando se realizaban unos trabajos para los que no había autorización administrativa reglada y las inspecciones no los habían atajado. Tanto las autorizaciones como las inspecciones dependen de la Administración regional, de la Junta del Principado de Asturias que preside Barbón. De ahí que su situación esté directamente comprometida.

Atosigado por la situación, Barbón ha salido al paso en las últimas horas a través de las redes sociales. Pide que no se usen contra él a las víctimas de esa tragedia minera, y, lejos de ver reducida la polémica, las reacciones han sido todavía más incisivas desde diversos sectores. Entre los mineros arrecia el malestar tras saberse, también, que las comprometidas condiciones de trabajo que había en ese pozo habían sido comunicadas ya en 2023 y, sin embargo, la Administración no actuó o, al menos, no lo hizo de forma adecuada.

Por otro lado, en el ámbito político, el respeto que ahora pide para sí Adrián Barbón ha sido reprochado por el PP tras recordarle que esa misma receta la podía haber defendido en el seno de su partido, el PSOE, para pedir que cesara la campaña desplegada por los socialistas contra Carlos Mazón, con continuas declaraciones responsabilizándolo por los muertos de la devastadora DANA que asoló Valencia el 30 de octubre del año pasado.

El grito de «¡asesino!» contra Mazón se ha convertido en un clásico en las repetidas concentraciones y movilizaciones callejeras que se vienen produciendo desde hace meses, alentadas por el PSOE y el resto de las izquierdas y sus órbitas. Y una de las voces más activas a la hora de incriminar verbalmente a Mazón viene siendo, desde hace meses, la delegada del Gobierno de Sánchez en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.

Su partido lleva seis meses llamando ASESINO a Mazón, pero ahora Barbón pide para sí mismo “no usar el dolor de las familias”. No tienen vergüenza. https://t.co/2nW3c0gEAs — Partido Popular Comunitat Valenciana (@ppcv) April 13, 2025

No consta que Barbón haya censurado esa utilización de las víctimas de la DANA contra el presidente valenciano Carlos Mazón (PP). Ahora, sólo en lo que le está afectando a su figura política, considera censurable que a él se le responsabilice por la mortal tragedia ocurrida en la mina de Cerredo (Asturias).

Adrián Barbón proclama ahora, en su favor, que «en los momentos más duros, es cuando necesitamos respuestas desde la unidad y la serenidad». Dice que «entiende» las dudas que ponen en el punto de mira la dejación de la Administración autonómica que dirige. Esas dudas, dice, «son legítimas». Pero dice que no se le achaquen a él esas víctimas, que lo que debe hacerse es que «trabajemos juntos por la verdad, sin usar el dolor de las familias».

Desde el PP han reprochado lo que consideran que es una actitud cínica de Barbón. A través de las mismas redes sociales, los populares le recuerdan al presidente asturiano y líder regional del PSOE que «su partido lleva seis meses llamando asesino a Mazón, pero ahora Barbón pide para sí mismo ‘no usar el dolor de las familias’. No tienen vergüenza».