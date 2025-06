Miss Asturias: «Los militantes sabíamos lo que iba a pasar, la corrupción era un secreto a voces dentro del partido»

«Los militantes sabíamos lo que iba a pasar, la corrupción era un secreto a voces dentro del partido». Así explica Claudia Montes, ex Miss Asturias y testigo clave en el caso Koldo, todo lo que está saliendo sobre la trama del PSOE.

Montes ha concedido a OKDIARIO su primera entrevista a cara descubierta en exclusiva tras meses de silencio. La ya ex militante socialista, que aparece en el sumario por su vinculación con el ex ministro José Luis Ábalos, augura que «van a salir más nombres de la ejecutiva» del PSOE y asegura: «Ya no me da la gana callarme más» después de haber sido «tratada como puta y prostituta sin tener pruebas».

La mujer, que asegura que conoce «de tú a tú» a Pedro Sánchez ha decidido romper su mutismo tras el calvario mediático sufrido desde que su nombre apareció en la investigación judicial el pasado 3 de marzo. «He escuchado muchísimas cosas en la televisión, en los periódicos, de que cómo puede ser que una militante tenga acceso a ministros, al presidente, a todo», explica Montes.

En este sentido, la miss ha revelado que todo lo que está ocurriendo en el PSOE «es un secreto a voces en toda España desde hace mucho tiempo». La testigo afirma que «todo lo que está pasando ya lo sabíamos los militantes, lo que iba a pasar».

La modelo asturiana se muestra sorprendida por la reacción de algunos dirigentes políticos ante las revelaciones del caso Koldo. «Yo no entiendo por qué hay gente que se asombra, que ahí veo colaboradores que pertenecen a la política y que se asombran incluso de mi partido, cuando es un secreto a voces en toda España», declara.

Claudia Montes sostiene que ha demostrado tener información privilegiada sobre los acontecimientos: «Yo llevo un tiempo hablando contigo y te he demostrado que han salido cosas que yo primero te avisé antes de que saliera».

Preguntada sobre si Pedro Sánchez debería temer por la corrupción que pueda salir en los próximos meses, la asturiana es prudente pero reveladora: «Precaución, diría yo. Más que miedo». Su respuesta sobre la posibilidad de que aparezcan más nombres de la ejecutiva socialista es contundente: «Sí».

Decepción con «Pedro»

La ex militante socialista no oculta su desilusión con el líder de su partido. «A mí Pedro [Sánchez] me ha decepcionado mucho, el partido me ha decepcionado mucho», declara sin ambages. Sobre si considera volver al PSOE, Montes es clara: «Tendrán que cambiar muchas cosas para que yo volviera al partido».

Su crítica se extiende al tratamiento recibido por parte de los medios de comunicación y la falta de apoyo del grupo de Igualdad del partido. «A mí me han tratado como puta, como prostituta, como señorita de compañía, cuando nunca he ejercido de ello», denuncia con vehemencia.

La antigua Miss Asturias critica duramente la ausencia de «sororidad» dentro de su propio partido: «He escuchado a Ana Rosa Quintana esta mañana en su programa. Tenía razón en preguntarse que dónde están las del grupo de Igualdad cuando nos están tratando a todas como Jésica, como la otra, como la escort…».

Afecta a su familia

El impacto personal y familiar ha sido devastador, según su relato. «Mi hijo lo tengo con depresión, mi madre la tengo con depresión. Mi padre lo está pasando muy mal, mi hermano, mi familia en general», enumera así las consecuencias del escrutinio mediático.

Claudia Montes denuncia la propagación de informaciones sin verificar: «Aquí todos se van haciendo eco de una noticia que al final es falsa, que es una injuria y una calumnia». Su mensaje a los medios es directo: «Los medios deberían de hacer examen de conciencia todos y aprender de esta lección. Y que cuando vuelvan a sacar noticias que puedan destrozar la vida de la gente, que la saquen con pruebas».

El caso Koldo ha sacudido los cimientos del PSOE desde que estalló la investigación judicial. Las declaraciones de Claudia Montes añaden una nueva dimensión al escándalo, especialmente por su advertencia sobre futuras revelaciones que podrían afectar a la cúpula socialista.

La testigo reivindica su derecho a defenderse: «Tengo derecho a defenderme, a contar la verdad. Que todo el mundo se entere de la verdad», sentencia. Su promesa de no volver a callar convierte sus palabras en una nueva amenaza al futuro político del PSOE, en un momento especialmente delicado para Pedro Sánchez y su ejecutiva.