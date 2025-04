La Miss Asturias a Ábalos por WhatsApp: «Koldo me pedía cosas obscenas y lo tengo grabado»

Claudia Montes, ex Miss Asturias +30 años contratada en una filial de Renfe por decisión de José Luis Ábalos, le dijo al ex ministro por WhatsApp: «Koldo me pedía cosas obscenas y lo tengo grabado». La pareja número 6 que se le conoce al ex dirigente del PSOE trató de conseguir más favores y recordó que tenía material comprometido que podía ver la luz.

Este nuevo capítulo del ya extenso caso Koldo llega con la publicación del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que revela mensajes de WhatsApp intercambiados en octubre de 2022 entre Claudia Montes, ex Miss Asturias contratada en Logirail, y el ex ministro José Luis Ábalos, donde la joven denuncia comportamientos inapropiados por parte de Koldo García.

El documento de 262 páginas, entregado al magistrado instructor del Tribunal Supremo, incluye una captura de pantalla de la conversación entre Claudia y Ábalos en la que ella afirma: «Sabes que durante el tiempo que Koldo estuvo hablando conmigo te estuvo ocultando que me pedía cosas obscenas y me decía que no te dijera nada pues lo tengo todo grabado y sé muy bien por lo que veo».

Este mensaje, fechado el 10 de octubre de 2022, llega en un momento crítico para Claudia, que acababa de perder la protección que le brindaban Ábalos y Koldo tras sus respectivas salidas del Ministerio de Transportes. La joven, desesperada ante la posibilidad de perder su empleo, optó por presionar al ex ministro con estas revelaciones: «Recuerdo que era mi superior y por no perder mi puesto de trabajo lo que tuve que aguantar y que ahora se me tira la basura y estoy permitiendo que mi hijo esté pasando hambre, no hay derecho».

«La de Gijón»

Según el informe policial, Ábalos, en lugar de responder a Claudia, reenvió la captura de pantalla a Koldo con un escueto comentario: «Ni que estuviera obligado a algo con quien no he tenido ningún trato». La respuesta de Koldo fue contundente: «La ayudas durante tres años», dejando entrever que el ex ministro había utilizado su influencia para mantener a Claudia en su puesto durante ese tiempo.

La historia de Claudia y su vinculación con la trama comienza en octubre de 2019, cuando Ábalos preguntó directamente a Koldo: «¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, ADIF o alguna de sus subcontratas?». Ocho días después, Claudia envió su currículum falseado a Koldo, quien lo remitió inmediatamente a Isaías Taboas, entonces presidente de Renfe, especificando que el puesto debía ser en Gijón.

Un CV «falseado»

El documento detalla que el CV fue previamente editado por Patricia Uriz, ex mujer de Koldo, antes de ser enviado a los responsables de contratación. Esta manipulación del currículum se convertiría más tarde en motivo de controversia, como evidencian los mensajes intercambiados entre Koldo y Ábalos en octubre de 2022: «Que el currículum era falso y que lo va a denunciar, que es un delito», escribió Koldo, a lo que Ábalos respondió: «Pero si lo falseó ella».

Durante los tres años que duró su contrato en Logirail, Claudia mantuvo una relación personal con Ábalos, como ella misma reconoce en un mensaje enviado a Koldo el 23 de noviembre de 2020: «Hola Koldo. Qué tal? Estoy preocupada porque desde que hablamos tú y yo el otro día José está raro conmigo, está más distante».

«Ya sabes que nunca haría nada que le pueda molestar intencionadamente. Y que soy leal a su persona aunque como bien me aconsejaste, en lo personal entendí lo que me dijiste que está bien con su mujer y que no tengo nada que hacer. Pero seguiremos teniendo una buena amistad», remata.

Este mensaje revela el papel de Koldo como intermediario no solo en las presuntas actividades corruptas, sino también en las relaciones personales del entonces ministro, actuando como consejero sentimental y gestionando las expectativas de Claudia respecto a su vínculo con Ábalos.

Cena con el ministro

En febrero de 2020, cuando Claudia viajó a Madrid por motivos laborales, fue el propio Koldo quien gestionó su alojamiento, cubrió sus gastos y organizó una cena entre ella y el ministro. El informe de la UCO detalla que Ábalos estaba perfectamente al tanto de los pormenores del empleo de Claudia, llegando a comentar a Koldo detalles sobre su formación y su salario.

El caso de Claudia no es aislado. El mismo informe detalla cómo Jésica Rodríguez, otra presunta pareja de Ábalos, consiguió trabajo en Ineco y posteriormente en Tragsatec mediante la intervención de Koldo. Jésica cobraba un salario de 1.173,67 euros sin trabajar, mientras el hermano de Koldo, Joseba García, falsificaba sus partes de asistencia. «Bueno. Pues dame una dirección y un teléfono porque no sé dónde trabajo», llegó a escribir Jésica a Koldo.

La UCO también ha documentado cómo Víctor de Aldama, presunto comisionista de la trama, pagaba el alquiler de un piso en Torre de Madrid donde residía Jésica. Cuando surgían problemas con los pagos, era Koldo quien intervenía, movilizando incluso a su hermano y a su hija de un año para realizar transferencias bancarias que cubrieran el alquiler de 2.901 euros mensuales.

Las revelaciones sobre el comportamiento inapropiado de Koldo añaden una nueva dimensión al caso, que ya investiga presuntas comisiones en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia.

La UCO concluye que todas estas evidencias apuntan a que Ábalos «adquiere un papel relevante y de responsabilidad en la presunta organización criminal que se investiga», un papel sustentado en «la relación directa mantenida en el tiempo, principalmente, con Koldo y Aldama».

El informe analiza también una reunión clave celebrada en la sede del Ministerio en julio de 2020 entre Ábalos, Koldo y Aldama, durante la negociación de los contratos para la compra de mascarillas. Según los investigadores, esta reunión confirma que Ábalos era conocedor del papel de intermediario de Aldama en estos contratos millonarios.