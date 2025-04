Jésica a Ábalos sobre el piso de Plaza de España: «Esta será nuestra casita de novios»

«Esta será nuestra casita de novios», con este mensaje Jésica Rodríguez, la ex amante de José Luis Ábalos, pedía a la trama que le facilitara un piso de lujo en Madrid. El entonces asesor del ministro Koldo García se valió de Víctor de Aldama para buscar un piso a la joven que acabó viviendo en la Torre de Madrid, ubicada en Plaza de España.

Según el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, existe «un vínculo de carácter económico entre Aldama y Ábalos sustentado en el pago del alquiler de una vivienda a Jésica Rodríguez».

Los agentes llegan a esta conclusión tras analizar los dispositivos móviles de los investigados en los que hay conversaciones con Jésica a la que tienen guardada como contacto bajo el pseudónimo España o Jésica 20 Minutos. También Ábalos le cambió el nombre a «Jesús Rodríguez 20 Minutos», para disimular como si fuera un periodista de ese periódico gratuito.

La UCO apunta que un socio de Aldama, Alberto Escolano, pagó el contrato de arrendamiento de Jésica, que en ese momento tenía una relación con Ábalos. En total, señalan que la cantidad desembolsada asciende a más de 80.000 euros en concepto de alquiler.

«El examen de la conversación vía WhatsApp que mantuvieron Koldo y Jésica ha permitido contextualizar que a principios de marzo de 2019 ambos se encontraban inmersos en la búsqueda de una vivienda de alquiler de larga estancia para ella», explican los agentes de la UCO a la vez que señalan que se enviaban fotos de distintos pisos.

Y prosiguen: «En este contexto, Koldo expresó, no sólo que Ábalos estaba informado sobre la situación del alquiler de la vivienda en la que Jésica pretendía residir, sino que, de manera insistente, solicitaba a Koldo que realizara las gestiones oportunas». Jésica le enviaba continuamente mensajes a Koldo sobre su piso.

«Haber cariño eso estoy intentando y la verdad el jefe me lo esta pidiendo en todo momento», le dice Jésica a Koldo. Minutos más tarde, le envía un nuevo mensaje en el que le dice que sería una vivienda que también disfrutaría con Ábalos. En ese momento, el ministro seguía casado.

La trama Ábalos pagó a Jésica

La amante de José Luis Ábalos también trasladaba su preocupación por la duración del contrato de alquiler. Su intención era residir en esa ubicación por un largo periodo. «No creo será menos, pero ya me anoté el tema de un año», le dijo Koldo a Jésica.

Tras ello, Koldo informa a Ábalos de que iban a visitar dos inmuebles. Los mensajes están fechados a 6 de marzo de 2019. «Seguro que están disponibles», le decía Koldo a Ábalos, que respondía diciendo que firmase el que le gustase.

«Me gusta esa casa»

Ese mismo día, unas horas más tarde, Jésica le informó a Koldo de su decisión sobre el piso. Había elegido el piso de Torre de Madrid que alquilaba la inmobiliaria Home Select y que pagó uno de los testaferros de la trama.

Jésica le informó a Koldo de su elección a través de un mensaje de voz cuya transcripción es la siguiente: «Hola Koldo. Le he mandado un mensaje a José porque el que a mí me gusta le he encontrado en la página web que se puede reservar a partir del día 2 de abril. Lo único que hay que poner que van a ser 12 meses o más. No sé si queréis llamar por teléfono para ver cómo se puede gestionar o si directamente lo queréis reservar desde la página web».

Y prosigue: «Yo sinceramente viendo lo que he visto y todo y después de haber visto ese, el que más me gusta es ese. Ya me había hecho a la idea de que este directamente tengo gimnasio, de que tiene piscina, de que tiene unas vistas súper bonitas, de que es una casa amplia, que da a un jardín, no da por ejemplo a otras habitaciones de ese sitio, que aunque no estén disponibles dan con vistas a las oficinas de Princesa».

«Entonces más que nada es un todo. Es un sitio donde yo paso muchísimo tiempo, porque yo paso muchísimo tiempo en casa estudiando y el ideal me parecía ese, así que, yo lo prefiero. Si podéis mirarlo y hacer la reserva yo preferiría ese, no quiero mirar otro. Además, me puedo ir a la universidad andando, que es media hora paseando», zanja Jésica sobre el piso que le pagó la trama Ábalos.