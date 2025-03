La marcha feminista del PSOE terminará frente al piso que Ábalos pagaba a Jésica con dinero público

La manifestación de la Comisión 8M por el Día de la Mujer, a la que acudirá el PSOE este sábado, tendrá como punto señalado y lugar de finalización la madrileña Plaza de España, en la que se encuentra el edificio Torre de Madrid donde José Luis Ábalos pagó con dinero público un piso a su ex novia, Jésica Rodríguez, a quien escogió de un catálogo de prostitutas. A escasos metros de este lugar, clave en la trama por la que está imputado el ex número dos de Pedro Sánchez, sus ex compañeros de partido y Gobierno se manifestarán por la igualdad entre hombres y mujeres.

Un año más, el feminismo se separa a la hora de manifestarse por el Día de la Mujer. El PSOE ya ha anunciado que participará en la marcha de la Comisión 8M, si bien la ministra socialista de Igualdad, Ana Redondo, estará presente tanto en esta como en la del Movimiento Feminista de Madrid, a la que no acudirá el partido del Gobierno como grupo. Ambos recorridos ya están delimitados y con un punto en común en el final, la Plaza de España, emblemático lugar madrileño en el que vivió Jésica, la novia de Ábalos, en un piso conseguido por Víctor de Aldama y a las puertas del que se leerá el manifiesto feminista con el que se pone punto y final a la manifestación.

La manifestación de la Comisión 8M, con la presencia de destacados miembros del Gobierno y también de partidos de la izquierda radical, se define bajo el lema «Feministas antirracistas, ¡A las calles! Nos va la vida en ello» pero, paradójicamente, tendrá su punto álgido, lectura del manifiesto feminista del 8M incluido, en una Plaza de España en la que la novia de Ábalos disponía de un piso pagado con dinero público.

El Gobierno «más feminista» de la historia, comandado por un partido como el PSOE que se declara como abolicionista de la prostitución, está manchado por escándalos relacionados con el proxenetismo, caso de la trama que involucra a José Luis Ábalos, y con presuntos delitos de índole sexual, que salpican dos ex miembros de Podemos: Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero. No se espera referencia alguna a estos casos dentro de un día en el que se defenderán los derechos de la mujer por parte de partidos que al mismo tiempo tapan las fechorías de sus militantes.

El recorrido del 8M

La manifestación que se presume como principal, en cuanto a afluencia y repercusión mediática, dentro del 8 de marzo, es la convocada por la Comisión 8M, con horario previsto de inicio a las 12:00 horas desde la Glorieta de Atocha. El recorrido transcurrirá por varias vías principales del centro de Madrid, caso del Paseo del Prado, Plaza de Cibeles, Calle Alcalá y Gran Vía, arteria por la que los manifestantes descenderán hasta llegar a la mencionada Plaza de España, a los pies del apartamento de Jésica pagado por Ábalos con dinero público, donde se leerá el manifiesto feminista en torno a las 14:30 horas.

Cartel de la manifestación de la Comisión 8M.

El PSOE no acudirá, aunque sí Ana Redondo en calidad de ministra de Igualdad, a la marcha del Movimiento Feminista de Madrid, manifestación cuyo eslogan es «Mujeres en lucha contra el machismo global» y que se celebrará en 2025 por la tarde, con hora de inicio a las 18:00 horas en la plaza de Cibeles y final también en Plaza de España.

El PP en la otra manifestación

El Partido Popular sí estará en esta concentración del Movimiento Feminista de Madrid, a la que acudirán, según fuentes populares, Ana Alós, vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del partido, pero tambien diputados y senadores del PP como Jaime De los Santos, Beatriz Fanjul, Patricia Rodríguez Calleja o Bienvenido de Arriba.

El PP hará una comparecencia en Plaza de España, donde Ana Alós hará declaraciones a los medios a partir de las 11:30 horas en el lugar en el que la pareja de Ábalos contaba con un piso pagado con dinero público. En referencia a este caso, Miguel Tellado, portavoz de la formación popular en el Congreso de los Diputados, ha denunciado que «no puede ser que la única joven que haya conseguido vivir sola en España sea la que elige un ministro de Sánchez a través de un catálogo de mujeres».