Malas noticias para Ábalos: el Supremo empieza a condenarle en costas por recurrir decisiones judiciales

El Tribunal Supremo ha rechazado tres recursos de apelación presentados en el caso Koldo y de forma sorprendente ha impuesto el pago de las costas procesales al ex ministro José Luis Ábalos. Tal como adelanta OKDIARIO, estamos ante un nuevo revés judicial para el que fuera secretario de Organización del PSOE.

La Sala de lo Penal del alto tribunal ha tumbado el recurso de apelación interpuesto por el abogado de Ábalos contra un auto que, a su vez, rechazaba un recurso contra la decisión del juez instructor de elevar suplicatorio al Congreso de los Diputados para suspender la inmunidad parlamentaria del ahora diputado del Grupo Mixto.

En su recurso, el ex ministro alegaba la supuesta irregularidad de la intervención de una carta contenida en un sobre con su nombre que portaba Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo García. Según Ábalos, los agentes de la Guardia Civil habrían procedido, sin autorización judicial previa, a la apertura de un sobre cerrado dirigido expresamente a él, vulnerando así su derecho al secreto de las comunicaciones.

Sin embargo, el Tribunal Supremo considera que, según consta en el informe emitido por la Guardia Civil, «en modo alguno resulta que el sobre cuyo contenido fue fotografiado se encontrase cerrado y tampoco que el mismo estuviera nominalmente dirigido a don José Luis Ábalos Meco». Al contrario, según los agentes, «se trataba de un sobre abierto y sin destinatario aparente». El Supremo considera que ese sobre no puede tumbar toda la investigación como pretendía el antiguo mano derecha de Pedro Sánchez.

Además, el tribunal subraya que, incluso si se hubiera producido tal vulneración de derechos, los documentos fotografiados «carecen de toda relevancia en la investigación de los hechos que son objeto de esta causa especial», ya que se trataba de «documentos relacionados con la adquisición de material sanitario en el marco de la pandemia del Covid-19, obtenibles de fuentes abiertas y que ninguna información proporcionan» sobre la posible participación de Ábalos en los hechos investigados.

Fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO destacan lo poco habitual que es que a un imputado se le condene en costas a la hora de elevar recursos de apelación. El objetivo sería que no recurra todo con mala fe, ya que estos recursos ralentizan la causa sobremanera. Las fuentes pulsadas indican que las costas podrían ser muy cuantiosas porque la otra parte –las acusaciones populares– son ocho abogados (PP, PSOE, Vox, Hazte Oir, Iustitia Europa, Manos Limpias, Liberum y Abogados Demócratas por Europa –Adade–). En todo caso, no se espera que se ejecute esa condena en costas por el momento. Es previsible que hasta que no haya auto de procesamiento no se active el pago de estas costas y de hipotéticos recursos de apelación que Ábalos pueda perder en el futuro.

Otros recursos

En otra de sus resoluciones, la Sala ha rechazado un recurso presentado por la acusación popular unificada –que ejerce el PP– contra un auto que desestimaba la solicitud de incorporar a la causa las grabaciones del Delcygate, es decir, las cámaras de seguridad del aeropuerto de Madrid que mostrarían el encuentro entre Ábalos, Víctor de Aldama y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en enero de 2020.

El tribunal considera que estas imágenes «nada añadirían a la verosimilitud de los hechos delictivos» atribuidos a Ábalos, principalmente relacionados con la obtención de comisiones derivadas de la contratación con diferentes administraciones. También hay condena en costas por desestimar ese recurso.

Paralelamente, en un tercer auto, el Supremo ha desestimado los recursos presentados por varias acusaciones populares (Vox, Adade, Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europa y Liberum) contra la decisión del instructor de unificar la representación de todas ellas bajo la dirección letrada del Partido Popular, primera acusación personada. El tribunal argumenta que esta unificación contribuirá «al buen fin del proceso» y evitará dilaciones indebidas.

Estas resoluciones se producen en un momento crítico de la investigación. Testigos como Jésica Rodríguez están exponiendo presuntas irregularidades como cobrar del Estado varios años sin trabajar. Según consta en los autos, Víctor de Aldama, otro de los principales investigados, habría declarado que Ábalos recibió comisiones derivadas de la contratación con diferentes administraciones.

El ex ministro ha negado sistemáticamente estas acusaciones y ha argumentado que el procedimiento relacionado con la adquisición de mascarillas durante la pandemia fue archivado en su día provisionalmente por el Supremo, y que además el Tribunal de Cuentas examinó todo el proceso sin encontrar irregularidades.

La imposición de costas procesales del Supremo a Ábalos representa un revés económico adicional para el ex ministro, quien deberá afrontar los gastos derivados del procedimiento judicial. Esgrime que no tiene dinero para pagar sus gastos básicos y que apenas tiene propiedades, por lo que a los problemas legales se suman los económicos. Además, el PSOE le ha expulsado tras conocerse su vinculación con la trama investigada y actualmente mantiene su escaño en el Congreso como diputado del Grupo Mixto, lo que le ha permitido conservar su condición de aforado.