El hermano de Koldo carga contra Jésica ante el juez: «Mintió, no la contrate y no era su jefe»

«Mintió, no la contrate y no era su jefe», con estas palabras Joseba García, hermano de Koldo García, ha cargado contra la ex pareja de José Luis Ábalos Jésica Rodríguez después de que esta le señalara como la persona que la colocó en las empresas públicas INECO y Tragsatec. Koldo García, por su parte, aseguró en sede judicial que fue quien facilitó la contratación de Jésica Rodríguez porque le pidió un «favor» para la que definió como «amiga» de ambos desde antes de que empezara su relación con el ex dirigente socialista.

Joseba García ha tratado de desvincularse a toda costa de haber facilitado la contratación de Jésica Rodríguez en su declaración ante el instructor Leopoldo Puente esta mañana en el Tribunal Supremo. Ha asegurado que supo que Jésica Rodríguez empezaba a trabajar en INECO cuando le llamaron diciéndole que «había un recurso disponible». El mencionado recurso correspondía a Jésica Rodríguez, que firmó un contrato laboral con la empresa dependiente del Ministerio de Transportes que entonces dirigía su pareja José Luis Ábalos.

Fuentes presentes en el interrogatorio aseguran que Joseba García la conoció directamente en las oficinas de INECO y que tan sólo la vio dos veces. Ha recalcado que no era su subordinada, aunque ella manifestó que se la contrató para ejercer de auxiliar administrativa de Joseba García, pero que en realidad nunca trabajó, aunque sí cobró, unos mil euros mensuales. Jésica Rodríguez admitió en sede judicial que no iba a trabajar pese a que en su contrato, en posesión de OKDIARIO, estipulaba su horario de lunes a viernes.

En la misma línea, Joseba García se ha desmarcado de la contratación de la joven en Tragsatec. Esta versión contrasta igualmente con la de la joven, que testificó ante el juez que suponía que consiguió los trabajos en ambas empresas por mediación del entonces ministro Ábalos. También aseguró que le acompañaba a los viajes oficiales y que le pagaba un piso de lujo en la Plaza de España de Madrid.

Viajes a Dominicana

Joseba García ha admitido los viajes a República Dominicana que constató la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sus informes. Existen grabaciones en las que el hermano de Koldo García quedaba con una residente allí llamada Arancha, a la que presuntamente hacía entregas de dinero. La UCO le atribuye el papel de correo humano encargado de recoger el dinero en efectivo de las presuntas mordidas.

El juez le ha preguntado por ello y fuentes jurídicas señalan que ha negado que ese fuera el motivo de sus traslados a la nación caribeña. Joseba García habría aludido a razones personales. «Eran viajes de placer», ha asegurado el hermano de Koldo García ante el juez Leopoldo Puente.

Declara el hijo de Ábalos

El hijo de José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, también ha declarado esta mañana ante el juez que investiga a su padre en el marco de la causa especial derivada del caso Koldo que comenzó en la Audiencia Nacional. El empresario ha afirmado en las inmediaciones del Tribunal Supremo que estaba «muy tranquilo», añadiendo que no iba a hacer declaraciones. «Me estáis haciendo un flaco favor», ha dicho a la prensa recalcando que respetaba a la Justicia a su salida de la sala de vistas del Alto Tribunal.

Su interrogatorio ha durado cerca de una hora y el juez le ha preguntado por los hechos investigados. Víctor de Aldama le señaló apuntando que habría firmado contratos de consultoría con constructoras para gestiones de obras adjudicadas en el extranjero. El empresario aseguraba que estas órdenes «encubrían comisiones por adjudicaciones de obra pública en España». Fuentes jurídicas aseguran que ha negado todo.

El magistrado Leopoldo Puente ordenó indagar la situación económico-patrimonial de Víctor Ábalos, al igual que en la de su padre. Para ello comisionó a los agentes de la UCO para que elaborasen un informe sobre su patrimonio, algo que fue recurrido por la defensa de José Luis Ábalos. Los abogados del ex secretario de Organización del PSOE consideraban que estas diligencias formaban parte de una «causa general» para conocer su «vida y obra». El juez aún no ha resuelto esta petición de la defensa de José Luis Ábalos que permanece investigado en el Tribunal Supremo.