La trama presumía de sus fajos de billetes: «Llevo contando horas, tengo esta barbaridad»

«Llevo contando chelitos (billetes) desde hace horas», decían los investigados del caso Koldo. Los chats y audios intervenidos por la sección de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) muestran cómo la trama presumía y, en ocasiones, se sentía abrumada por la cantidad de dinero en efectivo que tenía a su disposición. «Tengo una barbaridad», decía una de las investigadas. La trama del caso Koldo, que ahora salpica también a comisionistas en la venta de test PCR, movía grandes cantidades de dinero a República Dominicana para «pagar nóminas a los de España». Las conversaciones se producen los mismos días en que la trama se iba a reunir con el ministro Salvador Illa.

En las nuevas revelaciones aportadas por la UCO a la causa Koldo se muestra cómo un grupo de socios de la trama, con ayuda de sus conseguidores en el Ministerio de Transportes, maniobraban para conseguir contratos relacionados con test PCR en el verano de 2020. Alguien les había abierto una puerta en el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa, a quien le iban a plantear este contrato. La trama cita un día clave, el 12 de agosto de 2020, como la fecha del encuentro en persona con el ministro, hoy líder del PSC.

Ese mismo día en que Cesar, uno de los asociados a esta trama, mantiene ese encuentro con Illa, por la tarde escribe a una colaboradora identificada como Arancha. En ese mensaje le dice que «tenemos que vernos, que traes algo para mí, ¿no?».

Una «barbaridad» de «chelitos»

Unos días más tarde, el 18 de agosto, en los preparativos para un viaje a Miami en el que los investigados hablaban de que sólo podrían llevar 10.000 dólares cada uno, retoman la conversación:

-Arancha, ¿Qué tal? ¿Has descansado? Cuando puedas dime cuánto dinero tienes. Y cuanto en billetes de 100 dólares. Gracias.

Al poco, la interlocutora responde:

-Pues no muy bien, pero ya regularizaré. Llevo contando chelitos desde hace horas en cuanto acabe te digo cuánto tengo.

La palabra chelitos se utiliza como sinónimo popular de billetes en República Dominicana, una de las bases de operaciones para los negocios de la trama del caso Koldo. Un rato más tarde envía una fotografía de al menos 5 fajos de billetes de 10, 20 y 100 dólares. Sobre ellos, anotaciones a mano con cuentas que suman más de 47.000 dólares, sin incluir los que no se ven en la imagen. La mujer le responde:

-Tengo esta barbaridad.

Unos días más tarde, Cesar, el hombre que se reunió con el ministro Illa, vuelve a hablar con Arancha. Lo hace a través de un audio enviado: “ A ver… ahora te cuento, los euros sí que no los vamos a llevar y dólares es que tenemos que verlo, nos vamos a Miami y no puedo llevar más, en total 10.000 dólares cada uno, no podemos llevarnos más entonces la idea era llevarnos solo billetes de cien para que no ocupe tanto y sumar , porque Javi tiene algo de dinero también y sumar, entonces ahora te digo a ver como lo hacemos, el resto no nos lo podemos llevar y nos vamos ahora a las cinco de la tarde en el vuelo, ¿vale? ahora te … ahora te cuento”.

No es la primera vez que el sumario refleja grandes cantidades de efectivo en manos de investigados por esta trama, que presuntamente pagaban a sus contactos políticos por favores y gestiones.

Por ejemplo, también aparece otra fotografía que se comparten dos investigados del caso Koldo, con fajos de billetes en euros, que según se infiere en la conversación siguiente son para pagar «nóminas». En el listado de receptores que aparecen figuran nombres como ‘K’, con 10.000 euros anotados, o ‘R’, con 2.000. La UCO investiga si ‘R’ podría ser el comandante del Servicio de Información que colaboró con la trama y presuntamente les habría chivado que estaban siendo vigilados por la Guardia Civil.

Caza al topo

La Unidad Central Operativa (UCO) detuvo el pasado lunes al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba Carnerero por advertir presuntamente a los miembros de la trama Koldo que estaban siendo investigados. Este miércoles, Villalba -agregado de Interior de la Embajada de España en Venezuela- ha prestado declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que le ha prohibido abandonar España. Los agentes obtuvieron la pista del chivatazo al grabar una conversación entre Koldo García y su hermano en un restaurante el 17 de octubre de 2023.

Desde hace tiempo, los agentes de la UCO encargados del caso venían sospechando de la filtración a la trama liderada por Koldo García -ex asesor de José Luis Ábalos-, y ahora investigada por los contratos con el Gobierno y las administraciones socialistas de Baleares y Canarias.

De hecho, en un oficio del pasado 6 de noviembre, los investigadores ya advierten al juez de sus sospechas de chivatazo. Esas sospechas procedían de las comunicaciones interceptadas durante un encuentro que Koldo mantuvo con su hermano Joseba en un restaurante el 17 de octubre de 2023. «Se ha observado que Koldo tendría conocimiento de que la UCO le estaría investigando», avisan al juez en ese archivo, que fue incorporado al sumario.

Es entonces cuando la unidad pone en marcha un barrido interno para detectar al autor de esas filtraciones. «Habida cuenta de que esta información podría venir de algún tipo de filtración proveniente de la propia Guardia Civil, se informa de que esta Unidad ha procedido a auditar todas aquellas bases de datos a las que se tiene acceso y en las que se encuentra cualquier tipo de información relativa a la investigación», le comentan al juez. Se trata, detalla la UCO, de rastrear las «bases de datos referentes a sistemas de investigación, vehículos oficiales empleados por los investigadores o las propias bases de datos de recursos humanos en las que figuran datos de carácter personal de los propios investigadores». Del resultado de estas gestiones, «se dará oportuna cuenta a V.I. en el caso de ser positivas y relevantes para la causa», concluyen los investigadores. El mando de la Guardia Civil está investigado ahora por delitos de pertenencia a organización criminal y cohecho.