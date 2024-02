Koldo García a su entorno: «Por las mascarillas no voy a ir a la cárcel»

Koldo García Izaguirre, el hombre al que los tribunales sitúan en el centro de la trama de presunta corrupción por la compra de mascarillas durante la pandemia, está tranquilo pese a su detención y la presión que hay sobre él. Alejado de Madrid, pasa los días en familia. Intentando aislarse de la actualidad. García ha trasladado a su entorno más cercano que «por las mascarillas no voy a ir a la cárcel». El que fuera asesor de José Luis Ábalos cuando éste era ministro de Transportes, está centrado ahora en proteger la intimidad de su familia ante la presión que están recibiendo, y está preparando su defensa. Todavía no ha hablado con el que fuera su jefe.

«Si dicen que yo me he quedado dinero de las mascarillas, que lo demuestren», ha repetido en distintas ocasiones con las pocas personas con las que ha hablado estos días. García Izaguirre asegura estar «tranquilo», aunque «jodido», por todo lo que está recibiendo él y su familia en las últimas horas. Se muestra muy crítico con la «falta de rigor» de algunos medios de comunicación «que se han inventado propiedades, supuestos millones en mis cuentas o escenas en prostíbulos». Un trato que –dice– le ha causado estupefacción y que está afectando a su entorno familiar más directo.

Koldo García ha lamentado a su entorno que han incluido en la causa «a amigos míos» que no tienen nada que ver con lo que se investiga. Según el ex asesor de Ábalos, «era gente con la que hablaba de forma natural, ya que estoy iniciando nuevos proyectos». Koldo García, investigado junto a dos decenas de personas por parte de la Audiencia Nacional, ha transmitido a los suyos que «yo no conocía al empresario que vendía las mascarillas, como dicen, es mentira». Pero les ha admitido que «sí conocía al empresario que fletaba los aviones para traer el material de China».

Según el relato que ha hecho a su entorno, «todo se hizo bien». «El ministerio buscó las mascarillas y el material más económico frente a los que intentaban estafar y hacer negocio con material falso», ha trasladado Koldo García a sus allegados. Recuerda, además, tal como dijo José Luis Ábalos, que lograron establecer un mecanismo por el cual la empresa adjudicataria pagaba las mascarillas antes de remitir la mercancía al Ministerio de Transportes. Coincide con Ábalos en la versión de que «se pagaba cuando se recibía la mercancía». Koldo, además, se felicita de que «fue Transportes quien logró las mascarillas más baratas de España».

El ex asesor del ministro, en conversación con gente de su entorno, ha lamentado «la cacería» en este caso, que afecta también a funcionarios «que se despertaban a las tres de la madrugada en España para poder comprar mascarillas en China». «Profesionales como la copa de un pino», dice de ellos, entre los que incluye a José Luis Ábalos. Le entristece que ahora se ponga en cuestión el trabajo y el esfuerzo que realizaron todos ellos durante lo peor de la pandemia. «Hablé con todo el mundo», reconoce Koldo García a su entorno, en referencia a otros departamentos o gobiernos autonómicos, «por si necesitábamos mascarillas, porque nos estábamos ayudando, todo el mundo estaba intentando conseguir mascarillas hasta que lo centralizaron en Sanidad».

Según ha explicado a los más cercanos una vez ha estallado el caso, sus funciones se limitaban a poner en conocimiento que «hay un proveedor que me está consiguiendo mascarillas, si quieres llámale, a nosotros nos han traído; son buenas, están funcionando y la empresa está cumpliendo sus compromisos». En ese momento, según explicaron las autoridades, se les daban plazos de entrega de hasta un mes cuando su recepción era de extrema urgencia. Koldo García también ha negado a su entorno haber actuado nunca en nombre del ministro Ábalos.