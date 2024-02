El ex ministro de Fomento y antiguo número 3 del PSOE, José Luis Ábalos, se ha sacudido de parte de la responsabilidad en el nombramiento de Koldo García, su ayudante durante la etapa al frente de la cartera de Transportes e implicado en un caso de presuntas mordidas en la adquisición de mascarillas por la administración pública en los peores meses de la pandemia, y ha apuntado a «los compañeros de Navarra» por habérselo recomendado. Además, ha señalado que el actual secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, se encuentra en la misma posición que él: «Está igual que yo».

Eso sí, Ábalos ha reconocido parte de su responsabilidad en el nombramiento de Koldo García como asesor en su gabinete: «Siempre tenemos responsabilidad en eso». En todo caso, ha matizado el grado de culpa que debe asumir como cargo público porque entiende que «hay que también conocer los límites».

En este caso, se ha deshecho de responsabilidades apelando a que «los compañeros de Navarra», personas que «merecen todas las garantías», le propusieron a Koldo García. Y además, ha añadido que el ahora investigado llegó como alguien «de confianza y con sintonía política». El que fuera secretario de organización del PSOE ha lamentado que «en los gabinetes, el fundamento es la confianza, por eso el problema ahora es la traición a la confianza».

Ábalos ha descrito a Koldo García en una entrevista en Onda Cero como «una persona que se había dedicado a la seguridad siempre» y que era «entregada y comprometida». Pero ha reconocido que «todas las personas no son como aparecen ahí reflejadas» y que algunas tienen una «doble cara».

Sobre el día a día del trabajo de su asesor, ha detallado que le «acompañaba a todos los sitios» y «coordinaba todos los asuntos de movilidad, la seguridad, la agenda». Por ejemplo, ha contado que «la gente que te aborda, él tomaba nota».

«Cierta impulsividad»

El nuevo diputado del Grupo Mixto ha expresado que su expulsión del partido se debe a que desde el PSOE quieren «demostrar que hay una mayor autoexigencia» y que «no es como el PP». Ábalos se ha lamentado de que «estos gestos llevan» hasta un «populismo justiciero». «La justicia es todo lo contrario a la impulsividad», ha manifestado el ex titular de Fomento, y ha reflexionado que la «contundencia quiere decir aplicación de la ley», pero, a sus ojos, lo que se está produciendo sobre él es un «escarmiento»

«Me había llegado algún comentario que había planteado que el presidente no veía razón tampoco», ha confesado el político valenciano. Sin embargo, ha contado que en un momento dado «se produce un cambio de posición» en el líder socialista.

Ábalos achaca a «la presión, el sensacionalismo, los titulares y el escándalo» al cambio de posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ha defendido que el caso que salpica al que fuera su ayudante «no tiene que ver con la capacidad del Gobierno» y que «el elemento no tenía ninguna dimensión política y de mando». «La actitud ante la corrupción pasa por no esconderlo, por no justificarlo, por perseguirlo, no destruir las pruebas», ha razonado el ex dirigente del PSOE. «No vas a evitar que no haya siempre algún crimen, pero hay que ser eficaz sabiendo que siempre te va a salir alguien», ha sentenciado.

En todo caso, Ábalos también ha reconocido en una entrevista en Radio Catalunya que votará en «la línea que mantenga el Grupo Socialista» y que no va a «marcar ninguna línea especial». «No quiero ser un problema para de mayoría en el Congreso, para el Gobierno», ha expresado el ex ministro de Fomento. «Seguiré las orientaciones de voto del Grupo Socialista», ha incidido el que fuera diputado del PSOE.

«Estoy tranquilo»

El ex ministro ha expresado que está «tranquilo» ante la posible revelación de secretos por parte de Koldo García. «Yo me he portado bien con la gente, yo quiero pensar que no», ha expresado Ábalos en relación con las posibles declaraciones que Koldo pueda hacer contra él.

El que fuera concejal del Ayuntamiento de Valencia ha criticado también a la prensa: «La deontología no existe en la política y tampoco en los seudomedios». «He visto varias crónicas sobre Ábalos y sus mujeres, cosas muy asquerosas», ha declarado el ex representante socialista. «Medios que incluso van de serios por la vida», se ha quejado el ex ministro.

En alusión a Santos Cerdán, ha aclarado que el que fuera secretario de organización del PSOE «está igual de decepcionado, sorprendido y molesto» porque «tenía relación» con Koldo como otros «compañeros allí en Navarra», ha ahondado. «Si tratas mucho con una persona», ha argumentado Ábalos, «confías».

«Cerdán no está actuando motu proprio», ha detallado el ahora diputado del Grupo Mixto. Además, ha rememorado que el secretario de organización del PSOE le dijo que su expulsión «es lo más difícil» que le ha tocado «como secretario de organización». «Yo siempre quiero relativizar y me pongo en la posición del otro y entiendo que la posición que tiene, el hostigamiento que recibe el Gobierno, son tantos problemas, solamente le hacía falta una porquería de este tipo», ha expresado el ex miembro del Gobierno de Pedro Sánchez.