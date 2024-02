Ábalos reprocha a Sánchez su «falta de compañerismo» e insinúa corrupción en otros ministerios

José Luis Ábalos abandona la disciplina del Partido Socialista tras más de tres décadas de militancia. Una decisión que, según ha defendido, «no es cómoda», pero que ha llevado a cabo porque está «privado de la oportunidad de hallar la mejor solución compartida». «Ante la necesidad de defenderme, he decidido pasar al Grupo Mixto», concretado.

Así lo ha expresado en una rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados en la que también ha lanzado varios reproches a Pedro Sánchez «por falta de compañerismo» y ha insinuado casos de corrupción en otros ministerios durante la pandemia de coronavirus.

Ábalos también ha sido muy crítico con la Ejecutiva Federal del PSOE por «apelar a una ética», pero no a la «reparación» de su «estigmatización política y personal». En este sentido, el ex ministro ha asegurado que sabe «lo que es un apestado político» y ha defendido que no puede «acabar» su «carrera y trayectoria como un corrupto» cuando es «inocente».

Emocionado y en solitario, ha asegurado que ha decidido comparecer «para defender» su «honor personal» y su «reputación como diputado hasta las últimas consecuencias», lamentando no haber sido respaldado por la dirección del PSOE. Un partido al que ha agradecido todo lo que ha recibido en estos años y al que ha recordado su labor «para cohesionar la militancia y la formación del primer gobierno progresista». A la dirección de Sánchez, sin embargo, le ha afeado «rendir un tributo a la derecha como hace la dirección política de mi partido».

El ex ministro también espera que «los que ahora me echan por la puerta de atrás, me tengan que mirar a los ojos a mí y a los compañeros que me apoyan próximamente».

Se defiende

El ex ministro de Transportes ha reiterado que no está «acusado de nada» ni forma parte «de la investigación en curso». Además, ha recordado que no tiene «ningún enriquecimiento ilícito y no será por que no se me haya investigado al respecto». En este sentido, ha defendido que no tiene «ni necesidad de invocar al principio de presunción de inocencia».

El diputado valenciano, que ha dedicado más de tres décadas al Partido Socialista, ha asegurado que ha tomado dicha decisión tras hablar con múltiples personas de su entorno que le «han transmitido con seguridad que siga adelante en la lucha, que no me rinda y defienda mi honorabilidad». «Me debo a las personas que realmente me aprecian», ha remachado.

Ábalos como cortafuegos

Desde que estalló el caso Koldo de supuesta corrupción socialista por la compra de mascarillas durante la pandemia, el martes de la semana pasada, todas las miradas se habían puesto sobre José Luis Ábalos, ex ministro y número 2 del PSOE en la primera etapa de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Es el cortafuegos que Ferraz decidió entregar para evitar que la trama afecte a otros dirigentes.

Aunque el ex responsable de Transportes no está siendo investigado por el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional que instruye la causa, que cuenta con más de veinte detenidos, sus compañeros de partido decidieron en un acuerdo de la Ejecutiva Federal que el que fuera secretario de Organización debía asumir su responsabilidad por haber tenido a Koldo García de asesor y no haber fiscalizado su labor. Y por ese motivo le pedían que entregase el acta.

Se ausentará unos días

José Luis Ábalos ya no acudirá a su primer pleno del Congreso como miembro del grupo mixto este miércoles. El que fuera secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, hasta este martes diputado socialista en la Cámara Baja, ha decidido cogerse unos días libres para aislarse de «la tremenda presión» a la que ha sometido estos días por parte de sus ya ex compañeros de partido. Así lo confirman fuentes muy cercanas a Ábalos a OKDIARIO.

Este lunes, tras exigirle la Ejecutiva Federal que entregase el acta en un plazo máximo de 24 horas, ya dimitió como presidente de la Comisión de Interior que debería haber presidido él mañana por la tarde. Lo que ya insinuaba su pretensión de no ceder a la presión de Ferraz de que se apartase por completo de la vida pública.