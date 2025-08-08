En Los Arroyos, el mes de agosto es de lo más destacados y no sólo porque estemos en verano. Se celebran las Fiestas de Los Arroyos de El Escorial, que muchos vecinos esperan cada verano para reencontrarse y disfrutar al aire libre sin salir del pueblo, dentro de un programa de lo más variado.

Puede que no sean tan conocidas como las de San Lorenzo, pero quien las ha vivido lo sabe: las Fiestas de Los Arroyos tienen algo especial. Son más tranquilas. Con torneos de mus, meriendas populares, música en directo y, por supuesto, la misa y procesión de Nuestra Señora de los Arroyos, que sigue siendo el centro de todo. Pero además, siempre hay alguna sorpresa, algún grupo que no esperabas o una actividad a la que todos se apuntan. De este modo y si no quieres perderte nada de unas fiestas que arrancan el 13 de agosto, no te pierdas lo que ahora te contamos de las Fiestas de Los Arroyos 2025 de El Escorial: fechas, cuándo empiezan, programa completo y actividades.

Qué día son las Fiestas de Los Arroyos de El Escorial

Las Fiestas de Los Arroyos empezarán el miércoles 13 de agosto y durarán hasta el domingo 17, de modo que ya queda menos para poder disfrutar de esos cinco días de fiesta en honor a Nuestra Señora de los Arroyos.

Cuántos días duran

Como ya hemos mencionado las fiesta de Los Arroyos se extienden a lo largo de cinco días, pero lo cierto es que en días previos se han celebrado eventos como torneos de pádel o mercadillos que han servido para calentar motores. De este modo muchos consideran que duran casi dos semanas, a pesar de que es ahora cuando llega lo importante.

Podemos decir entonces, que en total son cinco días principales repletos de actividades que conviene conocer bien con el programa que ahora te dejamos.

Programa Fiestas Los Arroyos

A continuación te dejamos todo el programa al completo de las Fiestas de Los Arroyos de El Escorial. En él encontrarás la celebración de mercados, conciertos diversos, así como un torneo de mus, un campeonato de póker o festivales de baile. Si no quieres perderte nada, toma nota:

Miércoles 13 de agosto

19:00 – Apertura del ferial (C/ Principal)

– Apertura del ferial (C/ Principal) 20:00 a 00:00 – Mercado Vecinal “Segunda Vida” (Plaza del Centro Comercial)

– Mercado Vecinal “Segunda Vida” (Plaza del Centro Comercial) 20:00 – Torneo de Mölkky (Plaza del Centro Comercial)

– Torneo de Mölkky (Plaza del Centro Comercial) 20:30 – Concierto: The ’57 Pick-Ups (Plaza del Centro Comercial)

Jueves 14 de agosto

17:00 – Torneo de mus (Donde Ana)

– Torneo de mus (Donde Ana) 18:00 – Campeonato de póker (El Chiringo)

– Campeonato de póker (El Chiringo) 19:00 a 23:00 – Mercado de artesanía (C/ Principal esquina C/ Diez)

– Mercado de artesanía (C/ Principal esquina C/ Diez) 20:00 a 22:30 – Festival de caricaturas gratuitas (Zona del mercado)

– Festival de caricaturas gratuitas (Zona del mercado) 21:00 – Reparto de pañuelos de fiestas y aperitivo popular (Plaza del Centro Comercial)

– Reparto de pañuelos de fiestas y aperitivo popular (Plaza del Centro Comercial) 21:00 – Concierto: Agua y Sal (Plaza del Centro Comercial)

– Concierto: Agua y Sal (Plaza del Centro Comercial) 00:00 – Discoteca móvil con DJ Jaime AB (Plaza del Centro Comercial)

Viernes 15 de agosto – Día de Nuestra Señora de los Arroyos

12:00 – Misa solemne y procesión (calles de la urbanización)

– Misa solemne y procesión (calles de la urbanización) 17:00 – Torneo de mus (Donde Ana)

– Torneo de mus (Donde Ana) 18:00 – Campeonato de póker (El Chiringo)

– Campeonato de póker (El Chiringo) 18:00 – Partidas simultáneas de ajedrez (Plaza del Centro Comercial)

– Partidas simultáneas de ajedrez (Plaza del Centro Comercial) 18:30 a 21:30 – Hinchables de agua y fiesta de la espuma (Parque Teresita)

– Hinchables de agua y fiesta de la espuma (Parque Teresita) 19:00 a 23:00 – Mercado de artesanía

– Mercado de artesanía 20:00 – Masterclass de baile activo

– Masterclass de baile activo 21:30 – Exhibición de alumnos del campus de baile moderno

– Exhibición de alumnos del campus de baile moderno 22:00 – Festival Pop con Roi, Alez, Sonia Gómez, Charly Weinberg, Safari Club y Javypablo

– Festival Pop con Roi, Alez, Sonia Gómez, Charly Weinberg, Safari Club y Javypablo A continuación – Discoteca móvil “Sandungueo”

Sábado 16 de agosto – Día de San Roque

17:00 – Torneo de mus (Donde Ana)

– Torneo de mus (Donde Ana) 19:00 a 23:00 – Mercado de artesanía

– Mercado de artesanía 20:00 – Fiesta de disfraces

– Fiesta de disfraces A continuación – Discoteca móvil infantil

– Discoteca móvil infantil 22:00 – Concierto: Jaime Terrón de Melocos

– Concierto: Jaime Terrón de Melocos A continuación – Discoteca móvil con DJ Manu Alonso

Domingo 17 de agosto

17:00 – Torneo de mus (Donde Ana)

– Torneo de mus (Donde Ana) 20:00 – Fiesta Holi (Plaza del Centro Comercial)

– Fiesta Holi (Plaza del Centro Comercial) 22:30 – Concierto de Mariachis Veracruz

– Concierto de Mariachis Veracruz 00:00 – Traca final de fiestas (Rotonda C/ Principal con C/ Estación)

Actividades en las Fiestas de Los Arroyos 2025

El programa de este año de las Fiestas de los Arroyos ya ha sido desvelado y como has podido comprobar, vuelve a apostar por una mezcla de tradición y diversión adaptada a todos los públicos. Las actividades religiosas siguen teniendo un papel esencial, con la misa y procesión del 15 de agosto como uno de los momentos más emotivos de las fiestas.Además recuerda que por ser la Asunción de la Virgen es festivo en toda España, así que podrás ser testigo de la procesión sin problema.

También hay espacio para los más pequeños, con hinchables acuáticos, fiesta de la espuma y discoteca infantil, así como actividades culturales como las caricaturas gratuitas y un mercado de artesanía con creaciones de todo tipo: textil, joyería, jabones, bonsáis, cuero y mucho más.

Los amantes del deporte encontrarán campeonatos de mus, póker, ajedrez, torneos de fútbol sala y pádel, estos últimos celebrados entre el 6 y el 9 de agosto, justo antes del inicio oficial de las fiestas.

Y por supuesto, no faltan los conciertos y sesiones de DJ, que cada noche llenan la Plaza del Centro Comercial de música y ambiente festivo. Destacan nombres como Jaime Terrón de Melocos, Roi o los Mariachis Veracruz, entre otros.