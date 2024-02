Ábalos no irá al pleno del Congreso este miércoles e ironiza: «Esta semana me la tomo de vacaciones»

José Luis Ábalos no acudirá a su primer pleno del Congreso como miembro del grupo mixto. Este martes ha anunciado que rechaza el ultimátum de la dirección socialista y no les entrega su acta. La sesión plenaria está prevista para mañana miércoles. El que fuera secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, hasta este martes diputado socialista en la Cámara Baja, ha decidido cogerse unos días libres para aislarse de “la tremenda presión” a la que ha sometido estos días por parte de sus ya ex compañeros de partido, y ha ironizado asegurando que «esta semana» se la toma «de vacaciones». Así lo confirman fuentes muy cercanas a Ábalos a OKDIARIO. Este lunes ya dimitió como presidente de la Comisión de Interior que debería haber presidido él mañana por la tarde.

El ex ministro sigue la misma estrategia que cuando Pedro Sánchez le cesó en julio de 2021. Entonces José Luis Ábalos también se cogió varias semanas de descanso, fuera del foco mediático, y reapareció en la presentación de un libro en el Ateneo de Madrid. Con esta decisión el ahora diputado del grupo mixto pretende aislarse de todas las presiones que está recibiendo y no ser el centro de atención. Pues el propio PSOE le ha colocado ahí, pese a no estar investigado. Intentando que sea el corta fuegos para que la supuesta trama corrupta no afecte a más dirigentes.

Finalizado el plazo de 24 horas que le dio el Partido Socialista a Ábalos para entregar su acta de diputado por Valencia, ampliado por parte de la Ejecutiva Federal al no obtener respuesta directa del ex ministro, la incógnita de qué iba a hacer la ha desvelado su entorno más cercano al confirmar que no iba a renunciar a su escaño. Este lunes por la tarde – noche estuvo contactando con varios colaboradores cercanos para escuchar su opinión sobre qué decisión debía tomar. Y la gran mayoría de ellos coincidieron en qué no debía dar su brazo a torcer, como finalmente ha hecho.

El propio José Luis Ábalos será el que pondrá voz a su decisión mediante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. Ya fuera del grupo socialista, al que ha renunciado seguir formando parte este mismo martes. La decisión «dolorosa» que ha tomado, explican fuentes de su entorno, tiene mucho que ver «con las formas» que ha utilizado la dirección de Pedro Sánchez para gestionar su relación con la trama del caso Koldo. Ábalos, que no está siendo investigado ni se le señala directamente en el caso, siempre ha defendido su honorabilidad y que se hicieron las cosas bien, pese a que desde el PSOE se le llegó a acusar de «corrupto». Fue la portavoz Esther Peña, este lunes, durante el ultimátum de 24 horas que le dieron.

Al optar por no ceder a las intensas presiones de la Ejecutiva Federal, que más allá de las palabras de Peña se escenificaron en declaraciones de varios ministros y llamadas de otros dirigentes y personas cercanas a él con las que contactó Ferraz, José Luis Ábalos pasará a formar parte del grupo mixto junto a Podemos, Coalición Canaria y UPN. Se convertirá así en un actor más con el que la dirección del grupo socialista, dirigido por Patxi López, deberá negociar toda y cada una de las leyes que se lleven a votación. Y es que su marcha al Grupo Mixto dejará al PSOE con un diputado menos en una mayoría ya muy ajustada.

En las últimas horas Ferraz y Moncloa habían trasladado que confiaban en qué Ábalos finalmente entregase su escaño. «Representa la mejor ortodoxia de partido» llegó a decir la portavoz Peña, confiando en que Ábalos acatase el ultimátum que le dieron para evitar medidas más drásticas con el que fuera número 3 del partido. La cuestión clave es que no querian que Pedro Sánchez tuviera que compartir bancada con él el miércoles, cuando se prevé que la oposición acribille al jefe del Ejecutivo con preguntas sobre la trama, durante la sesión de control en el Congreso. Ahora está por ver si, como ha dicho Patxi López y avanzó OKDIARIO, tras su comparecencia de este martes al mediodía la Ejecutiva Federal actúa y le expulsa de militancia.