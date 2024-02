Ábalos: «El PSOE me lo ha puesto muy difícil para irme y muy fácil para integrarme en el Grupo Mixto»

El ex ministro de Transportes y diputado por el PSOE, José Luis Ábalos, se muestra atónito ante la gestión que está haciendo su propio partido del caso Koldo, por el que se niega a ser sacrificado para que con el cobro de su cabeza se salve la de Pedro Sánchez. El Partido Socialista le puso a Ábalos este lunes un plazo de 24 horas para que deje su acta de diputado, un capítulo más en un proceder que al partido se le está indigestando y cuyas formas tienen al ex ministro desconcertado, hasta el punto de que ha compartido con su entorno, según ha podido saber OKDIARIO, que «el Grupo Parlamentario Socialista me lo ha puesto muy difícil para irme y muy fácil para integrarme en el Grupo Mixto».

Es el propio José Luis Ábalos quien pone sobre la mesa, de esta forma, la posibilidad de integrarse en el Grupo Mixto del Congreso, dado que se mantiene firme en su decisión de no renunciar a su acta de diputado. El ex ministro ya transmitió de forma firme al partido su posición: «No estoy imputado y el Código Ético del PSOE no me obliga a dimitir, ¿por qué tengo que dejar el partido si no estoy acusado de nada y apenas se me menciona en la causa?», repetía ante los suyos. Así se expresaba antes de que desde el PSOE se le pidiese formalmente dejar el escaño, un paso que los socialistas ya han dado este lunes, imponiendo ese plazo máximo de 24 horas.

Ábalos estima que si el PSOE quiere desembarazarse de su presencia en el Congreso, había otros métodos para gestionarlo, otras formas. Cabe recuperar ese dicho de «a enemigo que huye, puente de plata». Pero los socialistas han optado por señalar al ex ministro como pieza de caza mayor en la crisis del caso Koldo, la propia vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero le señaló el camino de salida al decir que «yo sé lo que haría», y la portavoz del PSOE, Esther Peña, le lanzaba un velado mensaje al subrayar que «éste es un partido con casi 150 años, aquí no caben los corruptos». La misma Peña hizo esa reflexión después de reconocer que el propio Ábalos «no está investigado, señalado ni imputado, ni su nombre figura en la investigación».

Actualmente, el Grupo Mixto cuenta con ocho parlamentarios, incluyendo a los representantes del Bloque Nacionalista Galego, de Coalición Canaria, de Unión del Pueblo Navarro, y a los cuatro diputados de Podemos que abandonaron el grupo de Sumar después de las elecciones. Ábalos ha abierto la posibilidad de sumarse a este grupo si en el PSOE se le mantiene la exigencia de abandonar su acta de diputado.

Según explicaba OKDIARIO este lunes, el futuro de José Luis Ábalos en el PSOE tiene las horas contadas en cualquier caso. Según fuentes de Ferraz, si finalizado ese plazo de 24 horas «para que sea él quien dé el paso», se recurrirá a la expulsión, que «no es la mejor salida, pero es la única que quizás nos quede». Ábalos ve que no se le ofrece ninguna salida digna, pese a que el propio partido subraye que su nombre no está siendo investigado, de ahí que concluya que «me están poniendo muy fácil integrarme en el Grupo Mixto».