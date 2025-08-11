Dos inmigrantes muertos y otros dos heridos graves tras la llegada de dos pateras a Almería

Dos inmigrantes han fallecido y otros dos han resultado heridos de gravedad tras la llegada este lunes por la mañana de dos pateras a las costas de Vera y Níjar (Almería). La Guardia Civil ha abierto sendas investigaciones para esclarecer lo ocurrido, ya que una de las víctimas no presentaba signos de ahogamiento, mientras que los supervivientes han sido evacuados a centros hospitalarios.

El primer aviso se ha producido pasadas las 08:30 horas, cuando se ha recibido una llamada desde Cala Carbón, en el término municipal de Níjar, alertando de la presencia en la orilla de una persona posiblemente muerta y otra herida, que procedían de una embarcación tipo patera.

El centro coordinador ha activado a efectivos de la Guardia Civil, el 061 y la Policía Local. Un helicóptero del instituto armado ha rescatado al herido y lo ha trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería capital. Los servicios sanitarios han confirmado la muerte del otro inmigrante en el lugar de los hechos, quedando activado el protocolo judicial, según informa Efe.

Poco después, a las 12:00 horas, el 112 recibió una solicitud de asistencia sanitaria en Vera para un hombre que se encontraba en la carretera N-340A y que, según los indicios, también habría llegado en patera. Una vez en el lugar, los sanitarios pidieron la activación de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Fuentes próximas al caso han precisado que el superviviente de esta patera fue evacuado al Hospital de La Inmaculada, en Huércal-Overa, y que el inmigrante fallecido no habría sido por ahogamiento, por lo que la Guardia Civil está investigando las causas de esta muerte.