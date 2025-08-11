Rompe una botella de champán en la cara de su novia y ella lo apuñala con los cristales en Málaga

La Policía Nacional ha detenido a una pareja después de que el hombre golpeara a la mujer con una botella de champán en la cara y ella lo apuñalara con los cristales rotos en un hotel de Málaga.

Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles, en torno a las 04:50 horas, en un hotel de la avenida Luis Buñuel. Una llamada al 112 alertaba de una pelea en una de las habitaciones y un hombre apuñalado.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y del 061, que se encontraron con un reguero de sangre y vieron que tanto el hombre como la mujer presentaban lesiones. Él había recibido dos puñaladas –una en la pierna y otra en un costado, aunque no se temía por su vida– y ella tenía hematomas y heridas en el rostro.

Según informa Sur, que ha adelantado el suceso, la mujer es de origen sueco y el hombre es natural de Nigeria. Ambos residen en la provincia de Málaga. Al parecer, durante una discusión en el interior de la habitación del hotel, él cogió una botella de champán y se la estampó en la cara a su pareja, a quien propinó también un puñetazo. Acto seguido, ella cogió uno de los cristales rotos y apuñaló a su novio en dos ocasiones.

Ambos fueron evacuados a un hospital de Málaga y posteriormente detenidos por sendos delitos de lesiones, según apunta el citado medio.

Hallan muerta a una mujer en Almería

Además, en la crónica andaluza de sucesos, una mujer de unos 50 años ha sido encontrada muerta en la noche de este domingo en Almería, en el interior de su vivienda.

El hallazgo se ha producido después de que varios vecinos alertaran a la Policía de un mal olor procedente del domicilio, situado en la calle Agustín Gómez Arcos, en el barrio de Loma Cabrera. Además, hacía días que no tenían noticias de la mujer, que vivía sola.

La Policía Nacional y los Bomberos entraron a su casa pasadas las 23:30 horas y localizaron el cadáver, que en un principio no presenta signos de violencia, por lo que, a falta de la autopsia, todo apunta a una muerte natural, según han trasladado fuentes policiales a Europa Press.