Alineación de España contra Turquía: noche para los cambios

La selección española afrontará su último partido de la fase de clasificación para el Mundial 2026 -que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México- con una alineación marcada por numerosas rotaciones. Luis de la Fuente quiere cerrar el proceso con un triunfo, pero también entiende que, con el pase prácticamente garantizado, es el momento idóneo para que los futbolistas con menos protagonismo acumulen minutos.

Una de las primeras novedades podría aparecer en la portería: todo apunta a que David Raya ocupará el arco para dar descanso a Unai Simón, que no ha recibido ni un gol en toda la clasificación y que acabó algo tocado tras el choque ante Georgia.

En la línea defensiva también habrá cambios. Marcos Llorente se perfila como lateral derecho y Alejandro Grimaldo actuará en la banda izquierda. En el eje de la defensa estará Laporte, acompañado en principio por Dani Vivian, lo que permitiría a Cubarsí tomar un respiro. Además, conviene recordar que Huijsen ya abandonó la concentración por unas molestias musculares.

El centro del campo tendrá como ancla a Martín Zubimendi, mientras que Fabián y Mikel Merino se situarán por delante para completar la medular. En ataque, Dani Olmo partiría desde la derecha, Yeremy Pino desde la izquierda y Mikel Oyarzabal asumiría el papel de referencia ofensiva.

Una fiesta en un césped muy castigado

España pretende poner el broche final a la clasificación en el estadio de La Cartuja, tal y como ocurrió en 2021 rumbo al Mundial de Qatar, aunque aquella vez con dosis de tensión mucho mayores: la Selección tuvo que jugarse el pase en un duelo decisivo frente a Suecia, resuelto con un gol de Morata. En esta ocasión, el panorama es muy distinto, ya que solo una derrota por siete o más goles ante Turquía apartaría al combinado nacional de la cita mundialista. Con este escenario, todo apunta a una noche festiva.

Sin embargo, el estado del terreno de juego puede empañar parte del ambiente. Las intensas lluvias caídas en Sevilla en los últimos días han deteriorado el césped de La Cartuja, que presenta un aspecto lejos de lo ideal. Los operarios trabajan sin descanso para acondicionarlo, aunque no será sencillo que el campo pueda ofrecer su mejor imagen.

Posible alineación de España

Esta podría ser la alineación de España para el encuentro contra Turquía: David Raya; Marcos Llorente, Laporte, Vivian, Grimaldo; Zubimendi, Fabián, Mikel Merino; Olmo, Yeremy Pino y Oyarzabal.