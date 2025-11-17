De la fuente: «Estos jugadores no se cansan de ganar»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a España y Turquía en Sevilla. El combinado nacional afronta la última jornada de la clasificación para el Mundial de 2026 con más de un pie y medio en la cita del próximo verano. Sólo una hecatombe, perder por siete goles o más contra el combinado otomano, le enviaría a la repesca.

El seleccionador nacional comenzó analizando el estado físico de Unai Simón: «Ahora mismo están todos disponibles. Fue sólo un golpe. No hay ningún problema con Unai. Ya sabéis lo de Huijsen, pero el resto están bien».

Sobre la importancia de Laporte a la hora de sacar el balón desde atrás, fue claro: «Tiene mucha importancia. Llegué a decir que era el mejor central. Para nuestro estilo nos ofrece una gran salida y filtración de pases. También tiene jerarquía en defensa, con una gran comunicación. Es muy completo. El mérito que tenemos es conocer qué futbolistas encajan mejor en nuestro juego, y Laporte es uno de ellos».

A la hora de analizar las rotaciones de cara a este encuentro, comentó lo siguiente: «Afrontamos este partido con una gran responsabilidad: por prestigio, por poner en valor lo que hemos conseguido. Queremos seguir siendo primeros del mundo. Virtualmente está la clasificación, pero queremos seguir ganando. Los futbolistas no se cansan de ganar. No habrá revolución. Saldrá un equipo competitivo y mostraremos respeto al rival. Tenemos que sacar a los mejores para ganar».

De la Fuente habló de lo importante que es Sevilla para la selección española: «Sevilla es mi casa, me siento feliz, nunca falla. Me gustaría explicar a la afición lo importante que es que nos apoyen. La ciudad de Sevilla es muy importante para la Selección. Esperemos que el estadio tenga el aspecto de una gran cita. Estoy orgulloso de dirigir a esta Selección y a este fantástico grupo de futbolistas. Lo mejor está por llegar».

Al ser preguntado si es el mejor seleccionador del mundo, quiso huir de las individualidades: «Para mí es un honor que se hable de la Selección. Tenemos que huir de las individualidades y poner el foco en lo que significa la Selección para el país. Yo sólo quiero hacer cada día mejor mi trabajo. No pienso en esas cosas, sólo en estar a la altura».

De la Fuente habló de la importancia de ser seleccionador en un Mundial: «Lo significa todo. Yo siempre he sido un gran seguidor de la Selección. Para mí es un lujo y un honor dirigir a la Selección de mi país. No sé si hay un honor más grande o más placentero. Es lo máximo a lo que puede llegar un entrenador. Este cargo tiene mucha importancia».

También habló sobre el sentimiento de que España es favorita para el Mundial: «Se trata de estar entre las más favoritas. El éxito es tener opciones de pelear por ganar. Entre ganar y perder hay un hilo muy fino. El éxito es estar en la pelea y pelear por ganar el Mundial. Un claro favorito es imposible en un Mundial».

«Mañana vamos a sacar al mejor equipo para ganar. Para nosotros es un partido muy importante y saldrán los mejores. No habrá regalos, aquí la gente se lo tiene que ganar. Quieren jugar todos y todos se lo han ganado y se lo han merecido. Todos tienen calidad para jugar», aseguró.

Sobre el césped, comentó lo siguiente: «El campo parece que no va a estar en las mejores condiciones por las lluvias, y aun así parece que se recuperará bastante para mañana. Nosotros valoramos todo a la hora de hacer una convocatoria y una alineación. Veremos esta tarde en el entrenamiento. Tenemos una primera idea de lo que queremos plantear».

El seleccionador puso en valor la importancia de Ferran Torres: «Le conocí con 16 años en la selección valenciana. Le conozco de las categorías inferiores. Puede jugar en diferentes posiciones. Es un jugador espectacular y muchas veces no valoramos a los nuestros; Ferran es uno de ellos. Siempre lo hace bien. Una suerte tenerle. Veremos en qué demarcación juega. Es muy importante para la Selección».

«Con Isco tenemos una buena relación. Hablé con él y ahora esperamos que vuelva bien. Primero tiene que recuperar el tono y las sensaciones. Estando en condiciones, es uno de los futbolistas que manejamos para cualquier concentración. Todavía queda tiempo y, desgraciadamente, veremos más lesiones. El fútbol necesita jugadores como Isco», comentó.

También habló de las bajas de Turquía y de las suyas propias: «A nosotros no nos hables de bajas porque nosotros tenemos muchas. Es una oportunidad para que otros futbolistas demuestren su potencial. No hay que echar de menos a nadie en aspectos futbolísticos. Son muy buenos futbolistas».

Por último, habló del crecimiento de España: «Antes el fútbol iba enfocado en otras selecciones y ahora en España entramos entre los favoritos. El secreto es un trabajo muy bien realizado en el fútbol en general: en los clubes primero y en la Federación después, por una idea y un modelo de juego específico. Formación, inversión y convencimiento de una idea».