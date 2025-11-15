Tras la victoria de España frente a Georgia por 0-4 en la penúltima jornada de la clasificación para el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, el combinado nacional no solo dio un paso gigante hacia la cita del próximo verano, sino que además superó el récord de partidos invictos que ostentaba la España de Vicente del Bosque. La selección de Luis de la Fuente encadena ahora 30 encuentros sin perder, logrando un nuevo hito histórico para nuestro fútbol.

Esta racha comenzó el 15 de junio de 2021, cuando España venció 2-1 a Italia en las semifinales de la Liga de Naciones, título que finalmente conquistó tras empatar con Croacia en la final y ganar en los penaltis. Desde entonces, el combinado nacional no ha vuelto a conocer la derrota, incluyendo los siete triunfos consecutivos que le permitieron alzarse con la Eurocopa 2024, venciendo a todas las campeonas del mundo europeas: Inglaterra en la final, Francia en semifinales, Alemania en cuartos e Italia en la fase de grupos.

La España de Del Bosque inició su histórica racha el 21 de junio de 2010 ante Honduras, en la segunda jornada del Mundial de Sudáfrica. Durante más de tres años, aquel equipo cedió solo cinco empates antes de caer frente a Brasil en la final de la Copa Confederaciones: dos en la Eurocopa 2012 (Italia 1-1 y Portugal 0-0), dos en la fase de clasificación para el Mundial de 2014 (Finlandia 1-1 y Francia 1-1) y uno en la Confederaciones de 2013 (Italia 0-0).

Con estos 29 partidos sin perder, España superó la marca de Francia, que estuvo 27 encuentros y casi cinco años invicta, y se quedó a solo dos de igualar el récord de Italia, que mantiene el registro más largo de la historia: 31 partidos oficiales sin derrota, entre octubre de 2018 y octubre de 2021.

Italia, el siguiente objetivo

Ahora, España buscará superar este récord histórico. La selección española ya logró los 30 encuentros sin perder con la victoria en Tiflis ante Georgia y, en la última jornada de clasificación en Sevilla contra Turquía, tratará de igualar a Italia con un empate o una victoria. Para superar a los transalpinos, deberá imponerse a Argentina en la Finalísima de marzo, cuya sede aún no ha sido confirmada, aunque si no hay sorpresas se jugará en Qatar.