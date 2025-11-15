Así queda la clasificación: España virtualmente clasificada para el Mundial

La selección española hizo los deberes en su visita a Georgia con una contundente victoria ante Georgia por 0-4. España, con este triunfo, está virtualmente clasificada para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, puesto que tendría que perder contra Turquía en la última jornada de la fase de clasificación por siete goles. El equipo nacional suma 15 puntos de 15 posibles y los otomanos suman 12, pero cayeron por 0-6 ante los nuestros en el partido de ida.

Los pupilos de Luis de la Fuente cocinaron el triunfo en una primera parte explosiva en la que anotaron tres goles y dieron una sensación de fortaleza ante un equipo local que estuvo achicando agua casi todo el encuentro. El gol inicial lo hizo un Mikel Oyarzabal que desde el punto de penalti convirtió un gol por manos de Lochoshvili antes del minuto 11.

España no se confió y siguió apretando para en una jugada coral en la que Fabián dejó en un mano a mano a Zubimendi contra Mamardashvili, el jugador del Arsenal no perdonase el tanto de la tranquilidad. Posteriormente, Ferran conectó con un generoso Oyarzabal para poner el 0-3 en el minuto 35.

Luis de la Fuente optó por dar descansos en la segunda mitad a algunos de sus titulares bajando el ritmo de España, aunque Mikel Oyarzabal no bajó los brazos consiguiendo un soberano golazo de cabeza tras una asistencia de Ferran. El delantero de la Real Sociedad está ganándose en esta fase de clasificación para el Mundial el puesto de ‘9’ titular de España.

La selección española dispuso de múltiples ocasiones para ampliar la ventaja, pero se encontró con grandes intervenciones de un viejo conocido como Mamardashvili. Pese a todo, España ya tiene más que encarrilada su clasificación para el Mundial 2026 y únicamente un desastre sin precedentes el próximo martes en Sevilla ante Turquía les privaría del pase.