Sigue en directo el España – Turquía: el partido de la selección de clasificación para el Mundial 2026 en vivo y en streaming gratis

España puede permitirse perder por una diferencia de seis goles para estar en el Mundial 2026
La selección española se enfrenta a Turquía en el Estadio de La Cartuja en el partido que corresponde a la jornada 6 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026. Los de Luis de la Fuente esperan poder acabar esta ronda con pleno de victorias, pero para ello no deben pecar de conformismo y salir desde el primer minuto a imponerse ante los otomanos. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este emocionante España – Turquía en la ciudad de Sevilla.
Así está la clasificación para el Mundial 2026
Estos días hemos ido conociendo a todos los equipos que se han ido clasificando para el Mundial 2026 y ya hay más de treinta selecciones que han sacado su billete para estar el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. A principios de diciembre se realizará el sorteo de la Copa del Mundo y España espera estar entre ellas, aunque difícilmente no lo estará. Y es que sólo una hecatombe de dimensiones enormes podría alejar a los de Luis de la Fuente de la cita mundialista a la que llegarán como una de las grandes candidatas a llevarse el título.
España cayó en el grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026 junto a Turquía, Bulgaria y Georgia. Por ahora, la selección española de fútbol masculino cuenta sus partidos por victorias, pero, pese a ello, no han conseguido cerrar de forma matemática su pase a la Copa del Mundo porque los otomanos también han ganado prácticamente todo. La clasificación es virtual, ya que los turcos tendrían que ganar por una diferencia de siete goles para relegar a los de Luis de la Fuente a la segunda plaza del cuadro, algo que parece poco probable.
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este España – Turquía que corresponde a la jornada 6 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026 que se jugará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. La selección española de fútbol masculino espera poder llevarse los tres puntos para completar esta ronda con un pleno de triunfos que le posicione claramente como uno de los combinados favoritos a conquistar la próxima Copa del Mundo.
Ya conocemos el once de Luis de la Fuente para que la selección cierre su clasificación para el Mundial 2026. Esta es la alineación oficial de España hoy contra Turquía: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Aleix García, Fabián Ruiz, Merino; Yeremy Pino, Dani Olmo y Oyarzabal.
Falta apenas una hora y media para que comience este partido de la selección española. En breves momentos conoceremos las alineaciones de España y Turquía.
