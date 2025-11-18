Sigue en directo el España – Turquía: el partido de la selección de clasificación para el Mundial 2026 en vivo y en streaming gratis

La selección española se enfrenta a Turquía en el Estadio de La Cartuja en el partido que corresponde a la jornada 6 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026. Los de Luis de la Fuente esperan poder acabar esta ronda con pleno de victorias, pero para ello no deben pecar de conformismo y salir desde el primer minuto a imponerse ante los otomanos. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este emocionante España – Turquía en la ciudad de Sevilla.

España – Turquía, en directo

Así está la clasificación para el Mundial 2026

Estos días hemos ido conociendo a todos los equipos que se han ido clasificando para el Mundial 2026 y ya hay más de treinta selecciones que han sacado su billete para estar el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. A principios de diciembre se realizará el sorteo de la Copa del Mundo y España espera estar entre ellas, aunque difícilmente no lo estará. Y es que sólo una hecatombe de dimensiones enormes podría alejar a los de Luis de la Fuente de la cita mundialista a la que llegarán como una de las grandes candidatas a llevarse el título.

A cerrar la clasificación

España cayó en el grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026 junto a Turquía, Bulgaria y Georgia. Por ahora, la selección española de fútbol masculino cuenta sus partidos por victorias, pero, pese a ello, no han conseguido cerrar de forma matemática su pase a la Copa del Mundo porque los otomanos también han ganado prácticamente todo. La clasificación es virtual, ya que los turcos tendrían que ganar por una diferencia de siete goles para relegar a los de Luis de la Fuente a la segunda plaza del cuadro, algo que parece poco probable.

Partidazo en La Cartuja

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este España – Turquía que corresponde a la jornada 6 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026 que se jugará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. La selección española de fútbol masculino espera poder llevarse los tres puntos para completar esta ronda con un pleno de triunfos que le posicione claramente como uno de los combinados favoritos a conquistar la próxima Copa del Mundo.