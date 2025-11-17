El césped de La Cartuja: el único que puede empañar la fiesta Mundial de España

La selección española se mide a Turquía en Sevilla, tierra de grandes celebraciones y gestas para nuestro combinado nacional, con una gran preocupación: el césped de La Cartuja. España llega a este encuentro con la clasificación virtual para el Mundial de 2026 que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, ya que para no lograrlo debería perder por siete o más goles contra el combinado otomano. Por lo tanto, los hombres de Luis de la Fuente esperan vivir una fiesta en el coliseo andaluz, cuyo césped está en un muy mal estado.

Las lluvias caídas en los últimos días en Sevilla han dañado un terreno de juego que se mima para que el martes, a la hora del partido, esté en las mejores condiciones. Tanto es así que la UEFA ha preferido que España no entrene en la previa del encuentro en el escenario del encuentro y lo hagan en la ciudad deportiva del Sevilla. Todo con el objetivo de tratar de conservar un terreno de juego irregular.

Lo más importante es proteger la salud de los jugadores y evitar graves lesiones en un encuentro donde realmente ninguna de las dos selecciones se juegan mucho. España estará clasificado de manera directa para el Mundial y Turquía ya tiene garantizada la repesca que se celebrará en marzo.