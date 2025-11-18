España-Turquía: una fiesta Mundial

En Sevilla tendrá que ser. Porque sí, España todavía no ha sellado su billete para el Mundial de 2026. Parece mentira, dada la espectacular fase de clasificación que están firmando los hombres de Luis de la Fuente, pero deberán esperar al último encuentro, en el que se verán las caras con Turquía (20:45 horas), para confirmar matemáticamente su presencia en la cita que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Su clasificación es prácticamente un hecho, pero hasta que no concluya el duelo contra los otomanos no podrán celebrarlo de forma oficial.

España pretende poner el broche final a la clasificación en el estadio de La Cartuja, tal y como ocurrió en 2021 rumbo al Mundial de Qatar, aunque entonces la tensión fue mucho mayor: la Selección tuvo que jugarse el pase en un duelo decisivo contra Suecia, resuelto con un gol de Morata. En esta ocasión, el panorama es muy distinto, ya que solo una derrota por siete o más goles ante Turquía apartaría al combinado nacional del Mundial. Con este escenario, todo apunta a una noche festiva.

Sin embargo, el estado del terreno de juego podría empañar parte del ambiente. Las intensas lluvias caídas en Sevilla en los últimos días han deteriorado el césped de La Cartuja, que presenta un aspecto lejos del ideal. Los operarios trabajan sin descanso para acondicionarlo, aunque no será sencillo que el campo luzca su mejor versión.

También preocupa en la Federación la cantidad de entradas aún disponibles. Se han vendido algo más de 30.000 para un estadio con capacidad para 70.000 espectadores. Ni la mitad del aforo está cubierto, lo que podría generar un ambiente desangelado en una noche que debería ser festiva, ya que España certificará su presencia en un nuevo Mundial, una cita a la que no falta desde 1974.

Ligeras rotaciones

En cuanto al once, se esperan algunos cambios, empezando por la portería, donde David Raya podría entrar por un Unai Simón que terminó el encuentro contra Georgia con un golpe. También se prevén novedades en los laterales, con Marcos Llorente y Grimaldo, y en el centro de la defensa, donde todo apunta a la titularidad de Vivian.

En el centro del campo, en principio, repetirán los mismos: Zubimendi, Mikel Merino y Fabián. En ataque, Dani Olmo y Yeremy Pino podrían entrar en un tridente donde no faltará Oyarzabal.

La repesca, asegurada

En cuanto a Turquía, que ha caído en sus cinco visitas a España, sus principales amenazas pasan por las piernas de dos de sus jóvenes talentos: Arda Güler y Kenan Yildiz. El jugador del Real Madrid es el metrónomo del equipo de Montella y también aparece con peligro en el último tercio, como reflejan sus números: un gol y tres asistencias en cinco partidos. Y el extremo de la Juventus es el máximo goleador del equipo en la fase de clasificación, con tres tantos, además del futbolista con mayor capacidad de desequilibrio en el uno contra uno.

No obstante, las remotas opciones de clasificación directa y la mirada puesta en la repesca podrían llevar a Montella a introducir rotaciones. El que seguro no estará es su capitán, Hakan Çalhanoğlu, lesionado de la muñeca ante Bulgaria y ausente en el viaje a Sevilla. Además, los apercibidos Kenan Yildiz, Kerem Aktürkoglu -delantero titular- y Oguz Aydin se perderían el primer partido de la repesca si ven una amarilla, por lo que, pese a ser habituales en el once, podrían no partir de inicio en La Cartuja por este motivo.

España – Turquía: posibles onces