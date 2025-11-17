Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el España - Turquía de la clasificación para el Mundial 2026 Este España - Turquía es de la jornada 6 del grupo E y se jugará en el Estadio de La Cartuja Sólo una debacle impediría que España no acabase primera en su grupo de clasificación para el Mundial 2026

La selección española de fútbol se juega su billete al Mundial 2026 recibiendo en el Estadio de La Cartuja a Turquía en un choque en el que muy mal se le tiene que dar a los jugadores dirigidos por Luis de la Fuente. Y es que al combinado nacional le vale hasta perder de goleada, pero hasta un límite, ya que si los otomanos ganan por siete goles de diferencia mandarían a España al segundo puesto. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo.

A qué hora juega la selección española en la clasificación para el Mundial 2026

La selección española de fútbol cierra su participación en la fase de clasificación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México recibiendo a Turquía. Este partido que corresponde a la jornada 6 del grupo E se disputará en el Estadio de La Cartuja, donde será una auténtica final para ambos equipos. España tiene todo de cara para acabar primera de su cuadro y sólo una hecatombe le relegaría a la segunda plaza, ya que los otomanos tendrían que ganar por una diferencia de siete goles.

Horario del España – Turquía: el partido de la selección española

La UEFA ha programado este emocionante y decisivo España – Turquía correspondiente a la jornada 6 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026 para este martes 18 de noviembre. El organismo que rige el fútbol europeo ha fijado este partidazo de la selección española de fútbol masculino en el horario de las 20:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa en Sevilla con las aficiones de ambos combinados para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Estadio de La Cartuja.

Dónde ver el España vs Turquía en televisión y en vivo online

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos de la selección española de fútbol masculino en la fase de clasificación para el Mundial 2026 fue RTVE. Este España – Turquía que corresponde a la jornada 6 del grupo E se podrá ver por televisión en directo a través de La1. Esto significa que todos los aficionados y seguidores del combinado que dirige Luis de la Fuente lo podrán ver gratis y en abierto por la TV.

Por otro lado, todos los aficionados que siguen incondicionalmente a la selección española de fútbol podrán ver en directo en streaming y en vivo online este España – Turquía de la jornada 6 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026 a través de la aplicación RTVE Play. Esta app se puede descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero el ente público también tiene disponible su página web para que todos aquellos usuarios que quieran ver este apasionante encuentro que se juega en el Estadio de La Cartuja puedan verlo mediante un ordenador.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información previa a este duelo de la jornada 6 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026. Narraremos desde una hora y media antes del inicio en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este España – Turquía. Una vez se escuche el pitido final publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que nos lleguen desde el Estadio de La Cartuja en relación a la selección española de fútbol.

Dónde escuchar por radio en directo el España – Turquía

Todos los aficionados al deporte rey que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming y en vivo online el partido de la selección española de la jornada 6 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026 deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Onda Cero o Radio Marca conectarán con el Estadio de La Cartuja para contar el minuto a minuto del España – Turquía.

Dónde se juega y quién es el árbitro del España – Turquía

El Estadio de La Cartuja, ubicado en la ciudad de Sevilla, será el campo donde se dispute este España – Turquía que corresponde a la jornada 6 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026. En este recinto, que fue inaugurado en 1999, caben 70.000 espectadores y se espera un lleno absoluto para ver este choque de la selección española. Hay que destacar la importancia de este estadio, ya que es el encargado de albergar las finales de la Copa del Rey, estuvo presente en la Eurocopa de 2020 y también será una de las sedes en la Copa del Mundo de 2030.

La UEFA ha designado al árbitro alemán Felix Zawyer para que dirija la contienda España – Turquía de la jornada 6 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026. Su compatriota Bastian Dankert estará controlando todo en el VAR y será el encargado de avisar a su compañero, si es necesario, para recomendarle que vaya a revisar cualquier jugada polémica que se le haya escapado al monitor que estará localizado entre los dos banquillos del Estadio de La Cartuja.