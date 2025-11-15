Luis de la Fuente compareció en sala de prensa para atender a los medios de comunicación después de la goleada de España a Georgia que la deja con más de pie y medio clasificada para el Mundial de 2026. El seleccionador español sigue sumando récords al frente del banquillo de España.

«Georgia no es débil. Pero se ha encontrado un gran rival, una selección española ambiciosa. Pero no ha sido demérito de la selección georgiana. Nuestro nivel ha sido muy alto», comenzó señalando Luis de la Fuente ante los medios locales.

«Siento admiración y orgullo de lo que se ha conseguido y por dirigir a unos futbolistas excepcionales. Una generación maravillosa. Ha logrado superar un hito histórico. Superar una marca de una generación que fue inolvidable. Ahora queremos seguir mejorando. Nos emociona mucho este hito. Pero esta generación es ambiciosa e insaciable. Pero queremos más. La ilusión en el Mundial es tremenda, aunque primero en marzo tenemos la Finalísima», señaló Luis de la Fuente.

«Este equipo tiene muchas virtudes. Pero el respeto es la máxima. Hasta que no logremos la clasificación matemática vamos a seguir trabajando igual. Estoy feliz por los jugadores. Y por los que no están por lesión. Hay un grupo de buenas personas. Son los mejores del mundo», recalcó el seleccionador.

«Es muy importante tener ese equilibrio con esa defensa. Y a la vez marcar casi 4 goles por partido. No es habitual. Es motivo de orgullo inmenso. El fútbol español tiene una gran generación y todavía nos queda camino. Del anterior partido en Georgia solamente repiten 7 jugadores. La cantera de nuestro fútbol es impresionante y hay que ponerla en valor», dijo el seleccionador español.

Sobre la lesión de Huijsen: «De momento no se va a ir nadie. El jugador está encantado, y mientras los servicios médicos no digan lo contrario… No quiere irse y mañana valoraremos la evolución de las ligeras molestias. Siempre la prioridad es el futbolista aunque algunos no lo quieran entender o ver. Y ahora igual. Lo valoraremos con los servicios médicos del Madrid y de la Selección. Está para jugar».

«Uno tiene una idea, pero tienes que tener a los futbolistas para desarrollarla. Pero es que nosotros conocemos muy bien a nuestros futbolistas. Hay poca gente que conozca el fútbol español como lo conocemos nosotros. Esa es nuestra fortaleza. La entienden de manera fantástica», concluyó el seleccionador español.