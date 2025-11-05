Estas son las camisetas de las selecciones que viste Adidas para el Mundial 2026

Adidas ha presentado oficialmente su nueva colección de camisetas de las selecciones nacionales que competirán este próximo 2026 en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, un lanzamiento global que marca un hito en la historia de la marca y del fútbol internacional. Bajo el lema “The Drop That Needs No Introduction” (El lanzamiento que no necesita presentación), la firma alemana ha revelado las equipaciones como local de las 22 federaciones que vestirán sus nuevos colores de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como en otras competiciones continentales y clasificatorias.

El anuncio llega con una puesta en escena muy simbólica: una imagen en la que todas las camisetas cuelgan al sol con pinzas en una calle mediterránea, como si fueran parte de la vida cotidiana de cualquier ciudad del mundo. El concepto busca reflejar la universalidad del fútbol y su capacidad para conectar culturas, generaciones y pasiones a través de un mismo lenguaje visual: el de la camiseta.

En total, Adidas ha diseñado las nuevas camisetas oficiales para las siguientes selecciones que participarán en el Mundial: Alemania, España, Argentina, Italia, Bélgica, Chile, Colombia, México, Japón, Suecia, Escocia, Hungría, Arabia Saudita, Argelia, Catar, Perú, Venezuela, Ucrania, Gales, Irlanda del Norte, Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos.

🤩 INTRODUCING THE DROP THAT NEEDS NO INTRODUCTION. 22 JERSEYS. 3 STRIPES. ENDLESS BEAUTIFUL GAMES. 🏆🔥 AVAILABLE 11/6. #FIFAWORLDCUP pic.twitter.com/wec9N6H2sc — adidas Football (@adidasfootball) November 5, 2025

Estas 22 selecciones representan una combinación de campeones del mundo, históricos del fútbol europeo y sudamericano, y potencias emergentes que encarnan la expansión global de la marca. Cada camiseta ha sido creada con el objetivo de capturar la esencia cultural y deportiva de su país, fusionando símbolos nacionales, colores emblemáticos y tecnología avanzada en materiales y confección. De hecho, la marca alemana cuenta con casi la mitad de los participantes representados, 22 de las 48 selecciones participantes llevarán el logo de Adidas.

El diseño de cada modelo parte de un concepto común: reinterpretar la tradición bajo una mirada moderna. Las camisetas de 2026 están confeccionadas con materiales reciclados y tecnología HEAT.RDY, desarrollada para optimizar la transpiración y el rendimiento durante los partidos. Además, los cortes se han adaptado a las necesidades atléticas de los jugadores de élite, ofreciendo mayor libertad de movimiento y ligereza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de adidas_es (@adidas_es)

Entre las selecciones más destacadas está, evidentemente, España. La nueva primera equipación de la selección española para el Mundial 2026 luce un diseño elegante y moderno, con finas líneas verticales amarillas sobre su característico rojo. La zona superior de la camiseta, que abarca hombros y mangas, incorpora un tono azul marino oscuro, sobre el que se extienden las tres icónicas franjas de Adidas en rojo, amarillo y rojo.

Por otro lado, Argentina mantiene sus icónicos bastones celestes y blancos, ahora con un degradado en tres tonos que simbolizan cada una de las estrellas mundialistas. Alemania rinde homenaje al diseño de 1990 con una versión modernizada de sus franjas geométricas, mientras que Italia recupera el azul clásico con textura marmórea y sutiles detalles dorados.

Colombia apuesta por un patrón de mariposas amarillas inspirado en el realismo mágico, y México conserva los motivos aztecas en tonos verdes que refuerzan su identidad cultural. Japón, por su parte, regresa al azul profundo con un diseño que evoca la delicadeza del origami, mientras que Perú mantiene su tradicional franja diagonal roja, ahora más vibrante y con un acabado brillante.

Las selecciones de Catar y Arabia Saudita optan por una estética minimalista que combina elegancia y modernidad, con guiños a la arquitectura y al arte islámico, mientras que equipos europeos como Suecia o Escocia recuperan elementos históricos de sus uniformes más recordados.