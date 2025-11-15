Oyarzabal y Zubimendi acercan a España al Mundial
Oyarzabal marcó el 0-1 de penalti y Zubimendi hizo el 2-0 poco después
Sigue en directo el Georgia-España
Mikel Oyarzabal adelantó a España a los 11 minutos de partido contra Georgia gracias a un gol de penalti. No falló el delantero de la selección española desde los once metros en su partido número 50 con España. El combinado de Luis de la Fuente se acerca a lograr la clasificación para el Mundial de 2026.
Corría el minuto 7 de partido cuando Ferran metió un centro al área y la pelota tocó en la mano de un defensa de Georgia. Pasaron varios minutos hasta que el colegiado acudió al VAR para revisar la acción y pitar penalti a favor de España. No falló Oyarzabal en su partido 50 con la selección española. Era el 0-1.
Ya son 100 los goles que lleva marcados la España de Luis de la Fuente en 37 partidos al mando. Una barbaridad. El segundo no tardó en llegar. Lo marcó Zubimendi como si fuese delantero en el minuto 22. Fabián, de primeras, le dejó un pase al espacio precioso. Y el centrocampista del Arsenal se disfrazó de nueve con un control y una definición picando el cuero de genio.
✅ Le llaman 𝐄𝐋 𝐈𝐍𝐅𝐀𝐋𝐈𝐁𝐋𝐄.
¡Se adelanta la @SEFutbol en Tiflis gracias a un penalti transformado por Mikel Oyarzabal! #SelecciónRTVE #WCQ2026
DIRECTO | @La1_tve y @rtveplay: https://t.co/PHjgd0qLVE pic.twitter.com/LN8jacQiK5
— Teledeporte (@teledeporte) November 15, 2025
🤌 Qué fácil es el fútbol cuando se juntan los buenos.
Baena acelera la jugada, Fabián asiste de primeras y Zubimendi define con maestría.
¡Cómo está jugando España en Georgia! #SelecciónRTVE #WCQ2026
DIRECTO | @La1_tve y @rtveplay: https://t.co/PHjgd0qLVE pic.twitter.com/pi3izIFSGp
— Teledeporte (@teledeporte) November 15, 2025