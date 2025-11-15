Oyarzabal y Zubimendi acercan a España al Mundial

Mikel Oyarzabal adelantó a España a los 11 minutos de partido contra Georgia gracias a un gol de penalti. No falló el delantero de la selección española desde los once metros en su partido número 50 con España. El combinado de Luis de la Fuente se acerca a lograr la clasificación para el Mundial de 2026.

Corría el minuto 7 de partido cuando Ferran metió un centro al área y la pelota tocó en la mano de un defensa de Georgia. Pasaron varios minutos hasta que el colegiado acudió al VAR para revisar la acción y pitar penalti a favor de España. No falló Oyarzabal en su partido 50 con la selección española. Era el 0-1.

Ya son 100 los goles que lleva marcados la España de Luis de la Fuente en 37 partidos al mando. Una barbaridad. El segundo no tardó en llegar. Lo marcó Zubimendi como si fuese delantero en el minuto 22. Fabián, de primeras, le dejó un pase al espacio precioso. Y el centrocampista del Arsenal se disfrazó de nueve con un control y una definición picando el cuero de genio.