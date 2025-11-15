Georgia – España, en directo hoy | Cómo va, goles y dónde ver el partido por TV online en vivo gratis de la selección española para el Mundial 2026
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Georgia - España de clasificación para el Mundial 2026
La selección española se enfrenta a Georgia en la jornada 5 de la fase de clasificación para el Mundial 2026
Este Georgia - España se disputará en el Estadio Nacional Boris Paichadze
La selección española se mide a la de Georgia en el Estadio Nacional Boris Paichadze con la clara intención de sumar tres puntos que les permitan estar un paso más cerca del Mundial 2026 del próximo verano. Cabe la posibilidad de que si España gana se clasifique de manera matemática, pero dependerá de lo que suceda en el choque en el que Turquía se mide a Bulgaria. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Georgia – España del grupo E de la fase clasificatoria para la Copa del Mundo.
Georgia – España, en directo
Así está la clasificación para el Mundial 2026
España cayó en el grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. La selección española de fútbol masculino lidera su cuadro con 12 puntos, ya que ha conseguido pleno de victorias y eso la sitúa como la gran favorita a clasificarse para la Copa del Mundo como líder, pero todavía no está nada hecho. Si los de Luis de la Fuente ganan y Turquía empata o pierde, sacarán el billete para la cita mundialista, pero si los otomanos ganan se la jugarán entre ellos el próximo martes en el Estadio de La Cartuja.
Los descartes de España
Luis de la Fuente ha tenido que descartar a tres futbolistas para este partidazo de la selección española de fútbol masculino. Dean Huijsen, Samu Omorodion y Jorge de Frutos no se vestirán de corto hoy en el Georgia – España de esta jornada 5 de la fase de clasificación para el Mundial 2026. Hay que recordar también que Lamine Yamal se cayó de la convocatoria por un tratamiento invasivo que le realizaron desde el Barcelona y que sentó muy mal a la Real Federación Española de Fútbol por el momento en el que se le realizó.
Partidazo de la selección española
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online de este apasionante Georgia – España que corresponde a la jornada 5 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional Boris Paichadze y los de Luis de la Fuente irán con todo para tratar de conseguir una victoria que les acercaría, tal vez de forma matemática, a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México cuando acabe la actual temporada.
Min 29
Despeja España
Córner para Georgia mientras aprieta la afición local. El balón fue fuerte y cerrado, pero despejó Pedro Porro de cabeza.
Min 26
Cómo va el Georgia – España
Siguen pasando los minutos y la selección española va ganando 0-2 a Georgia con los goles de Oyarzabal y Zubimendi.
Min 22
¡GOOOOOL DE ESPAÑAAAAA!
¡GOOOOOOOL DE ESPAÑA! ¡GOOOOOOOOOL DE ZUBIMENDI! Llega el segundo para los de Luis de la Fuente. Qué gran pase al primer toque de Fabiían y Zubimendi, que controla y define a la perfección delante de Mamardashvili.
Min 18
¡Al palo!
Centro de Fabián que despejó un rival georgiano. Álex Baena recogió el rechace y tras un recorte, chutó desde la medialuna del área, pero el cuero lo repelió la madera.
Min 13
¡Zubimendi!
Vaya carrera de Kvaratskhelia, pero Zubimendi llegó muy veloz para robarle el cuero al delantero del PSG.
Min 11
¡GOOOOOOL DE ESPAÑA!
¡GOOOOL DE ESPAÑAAA! ¡GOOOOOL DE OYARZABAL! Se adelanta la Selección con el lanzamiento del delantero de la Real Sociedad, que consiguió engañar a Mamardashvili.
Min 10
¡Penalti para España!
Lochoshvili sacó demasiado el brazo y es penalti claro.
Min 9
¡Al VAR!
Avisan al colegiado para que vaya a revisar la jugada al monitor por una posible mano de un defensor georgiano.
Min 8
¡Casi mete España!
Gran jugada de Álex Baena por la banda izquierda y el centro fue para Ferran. El valenciano llegó forzado y su disparo lo desvió un defensor. Reclamaron penalti los jugadores españoles. En la segunda jugada Oyarzabal mandó fuera un disparo colocado.
Min 5
Georgia, encerrada
Los georgianos se encierran en su campo y quieren llevar a cabo algún contragolpe, pero España se reagrupa pronto y se lo impide.
Min 2
Primer acercamiento de la Selección
Centro de Fabián que despeja la zaga local. Posteriormente llegó Oyarzabal a línea de fondo y su pase atrás lo despejó a córner un rival. En el saque de esquina alejó el peligro un defensor.
¡Comienza el Georgia – España!
¡Comienza el partidazo en Georgia! Sacó de centro España.
¡5 minutos!
No falta nada para que arranque este partidazo. En breves momentos los futbolistas van a saltar al verde para que se escuchen los himnos de España y de Georgia antes de que ruede el balón.
La previa
Aprovechamos este ratito que queda para dejarte la mejor previa del Georgia – España de la clasificación para el Mundial 2026.
Zubimendi
El centrocampista del Arsenal también respondió a los periodistas en la rueda de prensa previa a este Georgia – España de la fase de clasificación para el Mundial 2026. Las declaraciones de Martín Zubimendi.
La calculadora de España
Como hemos dicho, España puede clasificarse hoy para el Mundial 2026, pero no depende solamente de lo que haga en Georgia. Esta es la calculadora de la selección española.
Luis de la Fuente
El seleccionador nacional analizó el partido frente a Georgia en la sala de prensa y habló sobre su plantilla y, obviamente, acerca de Lamine Yamal. Las palabras de Luis de la Fuente.
Pablo Fornals
El centrocampista es suplente hoy con la selección española en el partido frente a Georgia, pero en su día Fornals le cambió la vida a Luis de la Fuente.
La clasificación de España
La selección española podría conseguir hoy su billete para el Mundial 2026, pero van a necesitar también mirar al partido de Turquía. Así está la clasificación de España.
Dónde ver el partido de España hoy
Este Georgia – España se podrá ver en directo por televisión a través de La1, por lo que el encuentro es emitido gratis y en abierto. En OKDIARIO te vamos a contar en vivo online y en streaming todo lo que ocurra.
Alineación de Georgia
También conocemos el once de Sagnol para intentar dar la sorpresa frente a la selección española. Esta es la alineación oficial de Georgia contra España hoy: Mamardashvili; Gocholeishvili, Lochoshvili, Goglichidze, Mamuchashvili; Mekvabishvili, Tabatadze, Kiteishvili; Davitashvili, Kvaratskhelia y Zivzivadze.
Los descartes de España
Luis de la Fuente ha decidido no contar en este partido frente a Georgia con Jorge de Frutos, Samu y Dean Huijsen. El futbolista del Real Madrid tiene molestias.
Cuándo juega la selección española
La UEFA programó este Georgia – España en el horario de las 18:00 horas (horario peninsular), por lo que no queda mucho para que arranque este partidazo.
Alineación de España hoy
Ya conocemos a los once escogidos por Luis de la Fuente para este partidazo y ojo porque hay alguna que otra novedad. Esta es la alineación oficial de España hoy contra Georgia: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Mikel Merino, Fabián; Ferran Torres, Álex Baena y Oyarzabal.
Todo preparado en Georgia
Está todo listo en el Estadio Nacional Boris Paichadze para que se dispute este partidazo. En breves momentos conoceremos las alineaciones de la selección española y de la de Georgia.
Min 32
Espabila Georgia
El combinado local empieza a acercarse al área de Unai Simón, pero, por ahora, sin mucho peligro.