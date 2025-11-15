Georgia – España, en directo hoy | Cómo va, goles y dónde ver el partido por TV online en vivo gratis de la selección española para el Mundial 2026

La selección española se mide a la de Georgia en el Estadio Nacional Boris Paichadze con la clara intención de sumar tres puntos que les permitan estar un paso más cerca del Mundial 2026 del próximo verano. Cabe la posibilidad de que si España gana se clasifique de manera matemática, pero dependerá de lo que suceda en el choque en el que Turquía se mide a Bulgaria. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Georgia – España del grupo E de la fase clasificatoria para la Copa del Mundo.

Georgia – España, en directo

Así está la clasificación para el Mundial 2026

España cayó en el grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. La selección española de fútbol masculino lidera su cuadro con 12 puntos, ya que ha conseguido pleno de victorias y eso la sitúa como la gran favorita a clasificarse para la Copa del Mundo como líder, pero todavía no está nada hecho. Si los de Luis de la Fuente ganan y Turquía empata o pierde, sacarán el billete para la cita mundialista, pero si los otomanos ganan se la jugarán entre ellos el próximo martes en el Estadio de La Cartuja.

Los descartes de España

Luis de la Fuente ha tenido que descartar a tres futbolistas para este partidazo de la selección española de fútbol masculino. Dean Huijsen, Samu Omorodion y Jorge de Frutos no se vestirán de corto hoy en el Georgia – España de esta jornada 5 de la fase de clasificación para el Mundial 2026. Hay que recordar también que Lamine Yamal se cayó de la convocatoria por un tratamiento invasivo que le realizaron desde el Barcelona y que sentó muy mal a la Real Federación Española de Fútbol por el momento en el que se le realizó.

Partidazo de la selección española

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online de este apasionante Georgia – España que corresponde a la jornada 5 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional Boris Paichadze y los de Luis de la Fuente irán con todo para tratar de conseguir una victoria que les acercaría, tal vez de forma matemática, a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México cuando acabe la actual temporada.