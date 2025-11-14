Cuándo juega España en el parón de noviembre: horario, rivales y dónde ver por TV de los partidos de la selección española

La selección española de fútbol masculino disputa sus últimos dos partidos del año y buscará cerrar su clasificación para el Mundial 2026. Es por ello que este parón de noviembre es muy importante para Luis de la Fuente y sus jugadores, ya que España tiene en su mano sacar el billete para estar en la próxima cita mundialista, pero no podrán confiarse porque, aunque lo tienen en su mano, no está amarrado del todo.

Cuándo juega la Selección en el parón de noviembre

España, que cayó en el grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, cierra su participación en este torneo con la clara intención de sacar el billete para la Copa del Mundo, ya que, aunque han hecho pleno, no han logrado hacerlo de manera matemática. En la jornada 5 se medirán a Georgia y en la última fecha de esta fase a Turquía.

Si la selección española de fútbol consigue imponerse a Georgia estarán más cerca del Mundial 2026. De hecho, si los pupilos de Luis de la Fuente consiguen el triunfo y Turquía no gana, ya lo habrán conseguido. Si los otomanos también vencen en su choque, la última jornada de la fase de clasificación será una auténtica final, aunque España tendría todo de cara para sacar su billete para estar en Estados Unidos, Canadá y México.

Georgia – España. Sábado 15 de noviembre a las 18:00 horas. Estadio Nacional Boris Paichadze. La1.

España – Turquía. Martes 18 de noviembre a las 20:45 horas.

Fecha y horarios de los partidos de España en noviembre

La UEFA ya informó hace bastante tiempo de la fecha y horarios de todos los partidos de esta fase de clasificación para el Mundial 2026. Es por ello que el encuentro que España jugará en la jornada 5 frente a Georgia se disputará el sábado 15 de noviembre, mientras que el último choque del parón de selecciones del mes de noviembre, ante Turquía, será el martes 18 de noviembre.

Cómo ver por TV en directo los partidos de la selección española

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir todos los partidos que dispute la selección española en esta fase de clasificación para el Mundial 2026 que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México fue RTVE. Esto significa que los dos encuentros que jugará España en el parón de noviembre -contra Georgia y Turquía- se podrán ver por televisión en directo a través de La1.

Esto significa que todos los seguidores de la selección española masculina de fútbol podrán ver los dos partidos que los de Luis de la Fuente jugarán contra Georgia y Turquía gratis en directo por televisión gracias al ente público. Se espera una gran audiencia, ya que hay que recordar que España busca la clasificación matemática para el Mundial 2026 y nadie quiere perderse estos encuentros decisivos.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que todos aquellos seguidores de la selección española de fútbol masculina que no puedan ver por televisión en directo estos dos partidos de España en el parón de selecciones de noviembre podrán seguirlos en streaming y en vivo online mediante la aplicación de RTVE Play. Todos los hinchas podrán descargar esta app en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también podrán acceder a la página web del ente público para verlo a través de un ordenador.

