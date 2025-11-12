Hartazgo en Las Rozas por el caso Lamine Yamal: «Sólo tenemos problemas con el Barcelona»

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas amaneció este miércoles con gran ajetreo. La tempestad generada por la desconvocatoria de Lamine Yamal todavía resuena en la casa de la selección española. La noche fue frenética para el departamento de comunicación de la selección española y para el propio Luis de la Fuente, que no dudó en ser el encargado de dar todo tipo de explicaciones a los medios de comunicación. En directo, en los dos programas deportivos más importantes de la radiodifusión española, tomó la palabra para responder a todo. Eso sí, desde el enfado y el malestar que aún perduran en el cuerpo técnico del combinado nacional.

«Sólo tenemos problemas con el Barcelona», decían desde el seno de la Federación en el día más frenético de la concentración de España, ya que es el día en el que se lleva a cabo la atención a medios. Un acto de patrocinio al que acudieron Unai Simón y Marc Cucurella, una rueda de prensa de Pablo Fornals y un sinfín de entrevistas personalizadas donde el nombre propio era Lamine Yamal.

En la Federación se respiraba hartazgo. Malestar. Incredulidad. Nadie entiende por qué el Barcelona actuó de esta manera. En la cúpula, en los despachos, en el primer edificio que uno se encuentra cuando llega a la Ciudad del Fútbol, se apuesta por pasar página cuanto antes, evitando el enfrentamiento con el conjunto azulgrana, ya que se considera que no beneficia a nadie. Por otro lado, en la residencia, donde está el cuerpo técnico encabezado por Luis de la Fuente, el enfado es mayúsculo horas después.

Enfado en el plano deportivo

Y, al mismo tiempo, ambas partes se esfuerzan en defender a un Lamine Yamal que es la mayor víctima de todo esto para la selección española y, por consiguiente, para la Federación. El jugador se marchó de la concentración el martes por la mañana dolido, después de que nadie le explicara la recuperación que conllevaba el tratamiento al que se sometió y tras hacerle viajar hasta Madrid, donde finalmente no le dejaron ayudar a sus compañeros a clasificarse para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Lo que sí quieren dejar claro en todo momento es que el compromiso de Lamine Yamal con España está fuera de toda duda. «Él es tremendamente feliz cuando viene aquí», aseguran. El atacante disfruta y defiende al combinado nacional con orgullo; el problema es que el Barcelona le priva de hacerlo.