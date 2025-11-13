Marcos Llorente se moja sobre Lamine Yamal: «No creo que sea de buen gusto vivir estas situaciones»

Marcos Llorente se ha pronunciado acerca de la polémica entre la RFEF y el Barcelona con Lamine Yamal. El futbolista culé abandonó la concentración después de que los médicos azulgranas hiciesen una intervención horas antes de que acudiese a Las Rozas. Un gesto que provocó un terremoto sin precedentes que sacudió de lleno el ambiente en la Roja.

Esta vez ha hablado el centrocampista rojiblanco acerca de la lectura de que Lamine prioriza el Barça antes que España a meses de arrancar el próximo Mundial. Lamine se ha perdido los dos últimos parones y entre ellos ha disputado todos los partidos con su club. Una estadística que Llorente no entró a analizar: «No tengo ningún problema con él. El problema es de la Federación con Yamal. Son cosas que se pueden dar en el fútbol. Al final hay mucha carga de partidos, el club barre para su casa y la Federación para la suya. Es entendible que haya roces porque todos quieren lo mejor para ellos mismos y es un jugador muy importante», comentó.

Marcos Llorente empatiza con Lamine Yamal

La falta de descanso de jugadores como Lamine es una de las principales quejas de la AFE en su lucha por aligerar la carga de partidos, línea que abaló el colchonero: «Está claro que hay muchos partidos, muchos viajes, que el cuerpo da hasta donde da, pero como dijo el entrenador del Rayo (Iñigo Pérez), el que quiera salirse, que se salga de esta rueda. Es jodido, son muchos partidos, es demasiado, pero hay que estar trabajando, intentando que todas esas cosas influyan lo menos posible, estar sano y es lo que hay. El que quiera irse, que se vaya. Está claro que hay que pelear, pero llevamos haciéndolo mucho y nada cambia», explicó Llorente.

Poco después de conocerse el parte médico de la RFEF, Lamine volvió rápidamente a Barcelona a continuar su recuperación. Aunque se espera que esté en condiciones de volver después del parón, Marcos se mojó sobre cómo puede afectar a Lamine Yamal: «No tuve la oportunidad de hablar con él, me imagino que no será plato de buen gusto vivir este tipo de situaciones. Siendo un jugador joven lo que quiere es jugar al fútbol. Ojalá no tuviera esa molestia y pudiera ir todo normal, pero son momentos difíciles que imagino que se arropará con su familia», dijo en una entrevista para Agencia EFE.