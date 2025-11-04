Marcos Llorente vuelve a la carga: «Doy ‘pataditas al balón’ pero llevo años estudiando cómo funciona la biología»

Marcos Llorente insiste. El jugador del Atlético de Madrid vuelve a reivindicarse en sus teorías en sus redes sociales, y lo hace apoyándose de varios estudios y asegurando que él estudia la biología desde hace años. El centrocampista vuelve a la carga con sus teorías y manda un nuevo y contundente mensaje a los que intentan ridiculizarle por algunas de sus rutinas diarias.

«Os creéis que los ritmos circadianos son una tontería, las gafas y la luz roja una moda… Hace tiempo hablé sobre ello, algunas personas me dedicaron artículos, se rieron e intentaron (sin éxito) ridiculizarme. A ver qué dicen ahora todos los que lo desmentían Porque estos días la ciencia les ha pasado por encima: Luz artificial nocturna = más riesgo de cáncer, más riesgo cardiovascular, más ictus, más diabetes, más disfunción metabólica… Sí, eso que te parecía exagerado, resulta que era real. Tu cuerpo entiende el mundo por la luz y por la oscuridad», comienza diciendo Marcos Llorente.

«Si confundes al reloj interno, te cargas el sistema, te guste o no. La realidad es esta, luego cada uno elige su camino y es totalmente respetable. Esto no es nuevo. Gracias a Carlos Stro lo descubrí hace muchos años y me cambió la vida. Gracias también al Dr. Jack Kruse por la parte que le toca. Y sí, doy ‘pataditas a un balón’… Pero mientras algunos solo miran una pantalla, yo llevo años estudiando cómo funciona la biología No aprendí en universidades, aprendí en mi piel, bajo el sol, en contacto con la Tierra, rodeado de profesionales y escuchando a mi cuerpo más que a los dogmas», añade el jugador rojiblanco.

«La biología es la biología y no necesita estudios. Pero justo estos días atrás han aparecido algunos interesantes y para los que necesitáis más evidencia para lo evidente os los voy a dejar aquí junto a otros. Para los que ya creéis en esto, un refuerzo para ser aún más conscientes de que estáis en el camino correcto. La gente está despertando… Deslizad y disfrutad. Un abrazo a todos», finaliza Marcos Llorente aportando varias capturas de estudios realizados sobre eso que cuenta.