Luis de la Fuente sobre el caso Lamine: «He echado de menos empatía en Flick»

Luis de la Fuente atendió a diferentes medios de comunicación en la noche del pasado martes pocas horas después de que estallase el caso Lamine Yamal con una guerra abierta entre la Federación Española y el Barcelona. El seleccionador español subrayó el comunicado de la RFEF y dio su versión de lo ocurrido con la estrella española.

«No pasa más de lo que se ha contado en el comunicado de la RFEF. Las relaciones son buenas. Tengo muy buena relación con el Barcelona, su presidente y la junta directiva. Lo que se cuenta en el comunicado, es lo que ha sucedido», comenzó señalando Luis de la Fuente sobre el caso Lamine.

«Por lo menos se tenía que haber comunicado lo que tenían idea de hacerle. Luego ya están en la libertad de hacerle a su jugador lo que crean oportuno», dijo el seleccionador español sobre las pruebas médicas a las que se sometió el lunes por la mañana Lamine Yamal.

«Pregúntale a ellos. Es una cosa que es, cuanto menos, sorprendente», comentó sobre por qué el Barcelona no le comunicó a la Federación este tratamiento que se iba a realizar.

«Lamine está triste. Es un jugador implicado con la Selección y muy querido. Se ha ido muy triste, tenía ilusión de jugar estos partidos. Quiere hacer una gran campaña con su club y también tiene grabado a fuego la Finalissima y el Mundial», sentenció Luis de la Fuente.

«Nada más lejos de la realidad. La prioridad aquí es la persona, el futbolista. Cuando se comenta eso, me quedo sorprendido, impresionado. Hay casos de jugadores que han estado aquí y luego se han tenido que ir a casa. No corremos el riesgo con ninguno, porque priorizamos al futbolista y además tratamos con una gran cantera», valoró sobre el trato que le da la Federación a Lamine Yamal en El Larguero de la Cadena Ser.

Sobre las palabras de Hansi Flick sobre él: «Si tuviera que decir algo a un compañero, lo haría en privado. No lo hago públicamente, porque me puedo equivocar. He echado de menos empatía en Flick, porque él ha sido seleccionador. Por lo demás, no tengo ningún problema con él».