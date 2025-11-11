La Liga denuncia cánticos de «cornudo» contra Lamine Yamal en Balaídos

Los aficionados del Celta de Vigo insultaron a Lamine Yamal en el partido de Liga en el que el Barcelona terminó ganando 2-4 el pasado domingo. La Liga, en su parte de denuncias emitido a la Comisión Antiviolencia, ha denunciado los cánticos que los hinchas gallegos profirieron contra el futbolista culé. El escrito señala que «entonaron, de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico ‘cornudo, cornudo’» contra la estrella del Barça. Esto sucedió en el minuto 45+4, es decir, en el añadido de la primera parte, justo cuando había marcado el 2-3 para los de Flick.

No fue el único cántico que recibió y que la Liga pone en conocimiento de la Comisión Antiviolencia. También en el minuto 81, ya con el 2-4 en el luminoso, el futbolista se fue al suelo tras recibir una falta y, desde la grada de animación, como en la anterior ocasión, comenzaron a gritar «¡písalo, písalo!».

El primero de los cánticos se produjo nada más marcar el tercer gol del Barcelona, que volvía a ponerles por delante en el luminoso. Lamine Yamal cuajó un gran partido y, justo antes del descanso, hacía el 2-3 que permitía a los barcelonistas volver a tomar ventaja en el marcador. Fue entonces cuando, desde la grada de animación del Celta, comenzaron los insultos hacia el internacional español.

«En el minuto 45 + 4 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en el sector central de la grada de Marcador Bajo, pertenecientes al grupo de animación, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico ‘cornudo, cornudo’ dirigido al jugador del FC Barcelona Lamine Yamal», revela la denuncia de la Liga ante el Comité de Competición de la RFEF y la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte (Antiviolencia).

La noticia llega después de que el jugador del Barcelona haya abandonado este martes la concentración de la Selección, para guardar reposo por su pubalgia, tras jugar 90 minutos contra el Celta. Lamine Yamal, por segundo parón internacional consecutivo, ha abandonado la concentración con España este martes, después de que el jugador del Barcelona se presentase en Las Rozas en la noche del lunes. La Federación ha expresado su malestar y ha comunicado que Lamine se sometió a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias tras el partido de Liga en Vigo.

La Federación ha estallado en el comunicado donde anuncia la desconvocatoria de Lamine Yamal. Otra vez más. Y es que por segundo parón consecutivo y con malas formas desde Barcelona, la perla española tiene que abandonar la concentración de los de Luis de la Fuente. Esta vez extraña aún más después de que jugase más de 90 minutos con su equipo el pasado domingo en Vigo con total normalidad. Yamal tendrá ahora que reposar durante 7-10 días según el informe médico de la entidad azulgrana.