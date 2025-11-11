Así es el tratamiento de radiofrecuencia al que se ha sometido Lamine y que le impide ir con España

OKDIARIO ha charlado este martes con el doctor Fernando Novella, especialista en medicina deportiva, para analizar a fondo en qué consiste el procedimiento invasivo de radiofrecuencia al que se ha sometido Lamine Yamal y que ha provocado su desconvocatoria de la selección española. El tiempo de reposo del jugador culé después de este tratamiento es de 7 a 10 días.

«Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana», señaló la Federación con malestar y sorpresa en un comunicado muy duro contra el Barcelona en la mañana de este martes.

El procedimiento invasivo de radiofrecuencia al que se ha sometido Lamine Yamal se utiliza para calmar el dolor y disminuir la inflamación. «Se trata de una forma de generación de calor que aumenta el flujo sanguíneo, acelera la recuperación, y estimula la producción de colágeno para reparar los tejidos», explica el doctor Fernando Novella a OKDIARIO.

Este experto en medicina deportiva señala a este periódico que es lógico que después de llevar a cabo este procedimiento, el jugador necesita un tiempo de reposo para que surja efecto en su cuerpo. El plazo de 7-10 días que ha señalado tanto Barcelona como la Federación «está en rango».

La versión del Barcelona sobre el tema Lamine

Sobre este tema, el Barcelona ha informado este martes que el «jugador Lamine Yamal sigue bajo la supervisión de los Servicios Médicos del FC Barcelona, ​​que mantienen una comunicación constante con la RFEF. Con el objetivo de garantizar la mejor recuperación posible, el Club ha consultado al dr. Ernest Schilders, reconocido experto belga y eminencia en la materia».

«El dr. Schilders tenía programada una visita con el jugador ayer lunes, 10 de noviembre, a la Ciudad Deportiva Joan Gamper, después del partido ante el Celta de Vigo. Durante la visita, se valoró muy positivamente la evolución de la lesión, que se encuentra controlada, a pesar de los riesgos inherentes a este tipo de patología. De acuerdo entre el dr. Schilders, Servicios Médicos del Club y el jugador, se decidió aplicar un tratamiento de radiofrecuencia para seguir avanzando en su recuperación definitiva. Este tratamiento implica un período de reposo y un seguimiento específico, de los cuales la RFEF fue informada de inmediato por los Servicios Médicos del FC Barcelona», añade el club blaugrana sobre el tratamiento que ha llevado a cabo Lamine Yamal.

«El Club actúa en todo momento de forma responsable y coordinada, de acuerdo con el jugador, con el único objetivo de garantizar su recuperación óptima», culmina la información de la entidad blaugrana.