Louzán rebaja tensiones con el Barcelona y Lamine Yamal : «No vamos a activar ninguna polémica»

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha hablado de la desconvocatoria de Lamine Yamal. El delantero del FC Barcelona se cayó de la lista para este parón de selecciones después de ser sometido a un tratamiento de sus molestias en el pubis y eso ha provocado un terremoto que ha abierto una guerra entre ambas partes acerca del cuidado del futbolista.

Lo ha hecho después del sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey, y aprovechó el momento para tratar de quitarle hierro al asunto: «Hay que cuidar al jugador. A veces hay circunstancias que se podían manejar mejor, pero es un jugador de club, de la selección y es importante para ambos. Hay que cuidarlo y esperar que se recupere bien. Son causas sobrevenidas y hay que actuar. No vamos a activar ninguna polémica. Lo importante es tenerlo en el club y la selección», dijo Louzán.

Lamine Yamal y su compromiso con España, en el foco

Previamente, Luis de la Fuente había mostrado su incredulidad después de conocer la noticia: «Claro que me sorprendió, como a todos. No tienes noticia, no conoces ningún detalle, e insisto, con temas de salud… uno se queda sorprendido», explicó. Una postura que refleja el malestar que hay en la RFEF después de ver cómo, después de la carga de minutos que sumaba en el conjunto de Hansi Flick, volvió a quedarse sin jugar con España. Una situación que ya ocurrió en el parón de octubre y que volverá a repetir quedándose en Barcelona en lugar de jugar los dos últimos partidos clasificatorios del Mundial ante Georgia y Turquía.

En su lugar, la Roja ha convocado a Jorge de Frutos para cubrir la ausencia de Lamine Yamal. El delantero llega después de haber jugado los seis partidos con el FC Barcelona contra Gerona, Olympiakos, Real Madrid, Elche, Brujas y Celta de Vigo. Un reflejo que pone en el foco el compromiso de la estrella culé en los últimos preparativos antes del Mundial del próximo verano.