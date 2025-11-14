La alineación de España para el encuentro que enfrenta a la selección española contra Georgia tendrá como gran novedad que Laporte apunta a titular en el centro de la defensa junto, en principio, a Huijsen, y que Ferran Torres será el encargado de atacar por la banda derecha, por lo que sustituirá a Lamine Yamal, desconvocado.

En la portería de España estará Unai Simón. El meta del Athletic todavía no ha recibido ningún gol en la fase de clasificación y mantiene su récord en vigor. En el lateral derecho formará Pedro Porro, mientras que por el costado izquierdo lo hará Marc Cucurella. La pareja de centrales será la compuesta por Laporte y Huijsen.

En el centro del campo, Zubimendi será el jefe de la medular, mientras que la creación será cosa de Mikel Merino y Fabián. Y arriba, para los goles, Ferran Torres atacará por la derecha, Yeremy Pino lo hará por la izquierda, mientras que la principal referencia ofensiva será Oyarzabal.

Sin confianza

La confianza es mínima en el vestuario de la selección española. Nadie se ve todavía en el sorteo que se celebrará en Washington el próximo 5 de diciembre. Empezando por Luis de la Fuente y terminando por sus jugadores, todos son plenamente conscientes de que por delante tienen dos partidos tremendamente importantes en los que deben dar el máximo para no complicarse la vida. Y es que hay que recordar que, en el Mundial que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México, por la parte europea solo van directos los primeros de cada grupo de clasificación, mientras que los segundos jugarán una peligrosísima repesca.

España ha hecho hasta el momento una fase de clasificación perfecta. Ha ganado los cuatro partidos que ha jugado, ha marcado 15 goles y no le han metido ningún tanto. Unos números de récord que no quieren empañar en las dos últimas jornadas. Y es que Turquía, a pesar de haberse llevado seis goles de la selección española en el duelo que se celebró en Konya, buscará golear a Bulgaria y que Georgia saque, como mínimo, un empate ante los de Luis de la Fuente. De esta forma, dependerían de ellos mismos para acabar primeros si suman los tres puntos en Sevilla.

Posible alineación de España

Esta podría ser la alineación de España contra Georgia: Unai Simón; Pedro Porro, Laporte, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Mikel Merino, Fabián; Ferran Torres, Yeremy Pino y Oyarzabal.