Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Georgia - España de la clasificación para el Mundial 2026 La selección española se enfrenta a la de Georgia en el Estadio Nacional Boris Paichadze en la jornada 5 de la fase de clasificación para el Mundial España espera poder salir de Georgia con la clasificación matemática para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México

España espera poder cerrar su pase al Mundial 2026 que se celebrará el próximo verano y para ello tendrán que ganar a Georgia en el Estadio Nacional Boris Paichadze y esperar que Turquía no venza a Bulgaria. En el caso de no darse, los de Luis de la Fuente y los otomanos se la jugarán en la última jornada del grupo E. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el encuentro de la selección española de fútbol masculino.

Cuándo juega España la clasificación para el Mundial 2026

La selección española de fútbol masculino se enfrenta a Georgia en esta jornada 5 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Los de Luis de la Fuente tratarán de seguir con su pleno de victorias imponiéndose al cuadro georgiano en el Estadio Nacional Boris Paichadze, de donde España podría salir con la clasificación matemática para la próxima Copa del Mundo si Turquía no gana su choque frente a Bulgaria.

Horario del Georgia – España: el partido de la selección española

La UEFA ha programado este apasionante Georgia – España que corresponde a la jornada 5 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026 para este sábado 15 de noviembre. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado este choque que juega la selección española de fútbol masculino en el horario de las 18:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad entre los aficionados en la previa para que el balón ruede de manera puntual en el Estadio Nacional Boris Paichadze.

Dónde ver el Georgia vs España en televisión y en vivo online

RTVE fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes partidos que juegue la selección española masculina de fútbol en la fase de clasificación para el Mundial 2026. Este Georgia – España de la jornada 5 del grupo E se podrá ver en directo por televisión a través de La1, por lo que todos los aficionados del combinado nacional que dirige Luis de la Fuente lo podrán ver por TV gratis y en abierto.

Además, todos aquellos aficionados de la selección española de fútbol masculino y amantes del fútbol en general podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Georgia – España de la jornada 5 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026 mediante la aplicación RTVE Play. Esta app está disponible para descargarse en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero el ente público también pondrá a disposición de todos los hinchas su página web para que puedan acceder con un ordenador.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que rodee a este encuentro de la selección española de fútbol masculino de la jornada 5 de la fase de clasificación para el Mundial 2026. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Georgia – España desde una hora y media antes del arranque. Cuando concluya el choque en el Estadio Nacional Boris Paichadze publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que se produzcan en tierras georgianas.

Dónde escuchar por radio en directo el Georgia – España

Todos los seguidores de la selección española de fútbol masculino que quieran, pero no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este Georgia – España de la jornada 5 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026 deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con el Estadio Nacional Boris Paichadze para narrar minuto a minuto todo lo que ocurra en el choque del combinado nacional.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Georgia – España

El Estadio Nacional Boris Paichadze, situado en la localidad de Tifilis, será el escenario donde se disputará este Georgia – España de la jornada 5 del grupo E de la clasificación para el Mundial 2026. Se trata del campo más grande del país georgiano y tiene capacidad para acoger a algo más de 54.000 espectadores, por lo que se espera un ambientazo en este choque. Fue inaugurado en 1976, por lo que está cerca de cumplir los 50 años de historia.

La UEFA ha designado al árbitro francés Benoit Bastien para que imparta justicia en este apasionante Georgia – España correspondiente a la jornada 5 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026. Su compatriota Mathieu Vernice estará revisando en el VAR todas las acciones polémicas que se produzcan para, si estima oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la jugada al monitor que estará instalado en la banda del Estadio Nacional Boris Paichadze.