Georgia – España, en directo | sigue en vivo online gratis el partido de la selección española de clasificación para el Mundial 2026
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Georgia - España de clasificación para el Mundial 2026
La selección española se enfrenta a Georgia en la jornada 5 de la fase de clasificación para el Mundial 2026
Este Georgia - España se disputará en el Estadio Nacional Boris Paichadze
La selección española se mide a la de Georgia en el Estadio Nacional Boris Paichadze con la clara intención de sumar tres puntos que les permitan estar un paso más cerca del Mundial 2026 del próximo verano. Cabe la posibilidad de que si España gana se clasifique de manera matemática, pero dependerá de lo que suceda en el choque en el que Turquía se mide a Bulgaria. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Georgia – España del grupo E de la fase clasificatoria para la Copa del Mundo.
Georgia – España, en directo
Así está la clasificación para el Mundial 2026
España cayó en el grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. La selección española de fútbol masculino lidera su cuadro con 12 puntos, ya que ha conseguido pleno de victorias y eso la sitúa como la gran favorita a clasificarse para la Copa del Mundo como líder, pero todavía no está nada hecho. Si los de Luis de la Fuente ganan y Turquía empata o pierde, sacarán el billete para la cita mundialista, pero si los otomanos ganan se la jugarán entre ellos el próximo martes en el Estadio de La Cartuja.
Los descartes de España
Luis de la Fuente ha tenido que descartar a tres futbolistas para este partidazo de la selección española de fútbol masculino. Dean Huijsen, Samu Omorodion y Jorge de Frutos no se vestirán de corto hoy en el Georgia – España de esta jornada 5 de la fase de clasificación para el Mundial 2026. Hay que recordar también que Lamine Yamal se cayó de la convocatoria por un tratamiento invasivo que le realizaron desde el Barcelona y que sentó muy mal a la Real Federación Española de Fútbol por el momento en el que se le realizó.
Partidazo de la selección española
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online de este apasionante Georgia – España que corresponde a la jornada 5 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional Boris Paichadze y los de Luis de la Fuente irán con todo para tratar de conseguir una victoria que les acercaría, tal vez de forma matemática, a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México cuando acabe la actual temporada.
Cuándo juega la selección española
La UEFA programó este Georgia – España en el horario de las 18:00 horas (horario peninsular), por lo que no queda mucho para que arranque este partidazo.
Alineación de España hoy
Ya conocemos a los once escogidos por Luis de la Fuente para este partidazo y ojo porque hay alguna que otra novedad. Esta es la alineación oficial de España hoy contra Georgia: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Mikel Merino, Fabián; Ferran Torres, Álex Baena y Oyarzabal.
Todo preparado en Georgia
Está todo listo en el Estadio Nacional Boris Paichadze para que se dispute este partidazo. En breves momentos conoceremos las alineaciones de la selección española y de la de Georgia.
Los descartes de España
Luis de la Fuente ha decidido no contar en este partido frente a Georgia con Jorge de Frutos, Samu y Dean Huijsen. El futbolista del Real Madrid tiene molestias.