Huijsen, Samu y De Frutos son los decartes de España contra Georgia

Luis de la Fuente ha descartado a tres jugadores de la convocatoria para el partido contra Georgia. El seleccionador ha dejado fuera a Dean Huijsen, Samu Aghehowa y Jorge de Frutos. Ninguno de los tres estará en el partido en el que España se medirá a la selección georgiana en busca del billete para el Mundial 2026 que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. La Selección buscará en Tiflis el pase directo a la Copa del Mundo, aunque no sólo depende de ella.

El seleccionador tenía que realizar tres descartes y elegir a 23 jugadores. Por ello, ha elegido que sea el futbolista del Real Madrid uno de ellos. Huijsen había jugado todo en esta fase de clasificación hasta que se lesionó en el anterior parón. Por su parte, Samu viene de ser un fijo en las últimas convocatorias, sobre todo a raíz de la ausencia de Morata, aunque luego no ha tenido mucha continuidad con España. Respecto al futbolista del Rayo, fue llamado a filas por la ausencia de Lamine Yamal, pero no estará ante Georgia.