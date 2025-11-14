Luis de la Fuente: «Quiero que estos jugadores se conviertan en leyendas»

Luis de la Fuente compareció, junto a Zubimendi, en la rueda de prensa del Estadio Boris Paichadze de Tiflis para atender a los medios de comunicación en la previa del Georgia-España de este sábado con motivo de la fase de clasificación para el Mundial de 2026.

«Mañana espero un partido complicado que nada tendrá que ver con lo que vimos hace año y pico. Tiene jugadores que están jugando a gran nivel. Queremos tener un buen día a máximo nivel para sacar este importante partido», comenzó señalando el seleccionador español.

«Pretendemos y nuestro principal objetivo es clasificarnos para el Mundial. Queremos ganar mañana para dejar casi sentenciada la clasificación. Pero eso pasa por hacer las cosas bien para ganar. Tenemos muy poco tiempo para trabajar, pero tenemos grandísimos futbolistas. Nos da mucha tranquilidad que tenemos equipos muy competitivos. Pongo valor la importancia de este encuentro de nuevo. Tenemos que estar al máximo nivel», añadió Luis de la Fuente.

Sobre Lamine Yamal y las lesiones de cara al Mundial: «Eso se va a dar desgraciadamente. Esperemos que estén recuperados para el Mundial. Hay mucho tiempo. Pero el fútbol es así. Quedan muchos meses, pero el calendario es muy apretado. Rezar para que no haya más lesiones. Tendremos más disgustos en esas fechas».

«La mejor de las noticias es todo el tiempo futuro que le queda a Lamine con España. Y hay que pensar en el presente y en el futuro. Contamos con los que tenemos e intentar ganar mañana para dejar sentenciada la clasificación. Es nuestra única ocupación. Las relaciones con todos los clubes son maravillosas. Todo es mejorable. Pero tenemos que mejorar el rendimiento para ganar mañana en Georgia. Queremos ser cada día un equipo más potente», dijo el seleccionador.

Sobre la racha de victorias de la Selección: «Siempre es ilusionante ver a un país ilusionado con su Selección. Pero los profesionales tenemos que poner los pies en el suelo. Es la realidad. Nadie regala nada y es muy complicado ganar. Mira Portugal o Italia. Queremos seguir haciendo nuestro camino partido a partido. De vez en cuando es interesante poner todos los pies en el suelo».

«El sentimiento Selección se ha recuperado y es muy importante. Es un trabajo de todos. Todos tenemos que poner de nuestra parte. Hay que poner en su sitio el papel de la selección española. Es bueno para el fútbol, para el país y para el aficionado. Tengo mucho apego con este grupo de jugadores. Quiero que se eternicen todos. Por lo menos que queden en la mente de todos. Que sean selecciones como la del 2008 o 2010. Que sean leyendas. Están en camino de ello. Es el mayor premio para un profesional», volvió a decir Luis de la Fuente.

«Carvajal se va a recuperar para el Mundial. Porro y Llorente están a un gran nivel. Pero hay más. En la sub-21, en Inglaterra, en Portugal… damos oportunidades a los jugadores que la demandan. Hay cantera en todas las posiciones. Olmo es un jugador que puede jugar en diferentes posiciones. No me genera dudas. Está hecho para la selección española. No está bien en su club y rinde aquí a un nivel muy alto. En la Eurocopa fue decisivo. Tenemos mucha confianza en él», culminó Luis de la Fuente.