Georgia-España: ganar para evitar un lío mundial

España se mide a Georgia en Tiflis (18:00, hora peninsular española) en un encuentro donde la selección española está obligada a sumar los tres puntos si no quiere complicarse la vida y afrontar el encuentro contra Turquía del próximo martes, en el estadio de La Cartuja de Sevilla, con una gran tranquilidad. Ya que todo lo que no sea sumar los tres puntos y que los otomanos sí lo hagan frente a Bulgaria, en el duelo que se disputará en Burgas, significará que el duelo que se celebrará en la capital de Andalucía será un todo o nada para estar en el Mundial.

Por ello, la confianza es mínima en el vestuario de la selección española. Nadie se ve todavía en el sorteo que se celebrará en Washington el próximo 5 de diciembre. Empezando por Luis de la Fuente y terminando por sus jugadores, todos son plenamente conscientes de que por delante tienen dos partidos tremendamente importantes en los que deben dar el máximo para no complicarse la vida. Y es que hay que recordar que, en el Mundial que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México, por la parte europea sólo van directos los primeros de cada grupo de clasificación, mientras que los segundos jugarán una peligrosísima repesca.

España ha hecho hasta el momento una fase de clasificación perfecta. Ha ganado los cuatro partidos que ha jugado, ha marcado 15 goles y no le han metido ningún tanto. Unos números de récord que no quieren empañar en las dos últimas jornadas. Y es que Turquía, a pesar de haberse llevado seis goles de la selección española en el duelo que se celebró en Konya, buscará golear a Bulgaria y que Georgia saque, como mínimo, un empate ante los de Luis de la Fuente. De esta forma, dependerían de ellos mismos para acabar primeros si suman los tres puntos en Sevilla.

España pasa página

Una vez más, la concentración de la selección española estuvo marcada por la desconvocatoria de Lamine Yamal. Ya sucedió en octubre y se ha repetido en noviembre. Las malas artes del Barcelona han alterado el pulso de los de Luis de la Fuente en los primeros días en Las Rozas, pero ahora ya están centrados en el duelo contra Georgia y en la importancia del mismo.

España echará de menos a Lamine Yamal en esta convocatoria, como ya sucedió en octubre. Es inevitable que esto no suceda, ya que es uno de los mejores jugadores nacionales del momento, pero Luis de la Fuente buscará soluciones, siendo Ferran Torres el que más opciones tiene de ocupar el costado diestro del ataque.

A superar a Del Bosque

La victoria de la selección española contra Bulgaria en el estadio José Zorrilla de Valladolid el pasado mes de octubre permitió a esta generación de jugadores nacionales empezar a mirar de tú a tú a la mejor hornada de futbolistas que ha dado nuestro país, que no es otra que aquella que ganó Eurocopa, Mundial y Eurocopa entre 2008 y 2012. Ese combinado, para la historia, logró estar 29 partidos seguidos sin conocer la derrota, los mismos que ha conseguido hasta la fecha la selección liderada por Luis de la Fuente. Ahora buscarán no perder ante Georgia para elevar la cifra a 30.

La España de Del Bosque comenzó esa racha el 21 de junio de 2010 ante Honduras, en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Sudáfrica. Desde ese momento, pasaron más de tres años y los futbolistas dirigidos por el salmantino solo cedieron cinco empates hasta la derrota ante Brasil en la final de la Copa Confederaciones: dos en la Eurocopa de 2012, ante Italia (1-1) y Portugal (0-0); otros dos en la ronda de clasificación para el Mundial de 2014, ante Finlandia (1-1) y Francia (1-1); y uno en la Confederaciones de 2013, ante Italia (0-0).

España, con esos 29 partidos sin perder, superó la marca de Francia, que estuvo 27 partidos y casi cinco años sin conocer la derrota. Además, se quedó a dos partidos del récord de Italia, que sigue siendo de 31 partidos oficiales sin perder. La cuatro veces campeona del mundo estuvo sin perder entre octubre de 2018 y octubre de 2021.

La España de Luis de la Fuente comenzó este registro el 15 de junio de 2021 ganando 2-1 a Italia en las semifinales de una Liga de Naciones que, a posteriori, conquistaría tras empatar frente a Croacia en la final, pero vencerla en la tanda de penaltis. Desde ese momento, el combinado nacional no ha vuelto a conocer la derrota. Por delante, hay que destacar los siete partidos que ganó para conquistar la Eurocopa de 2024, donde venció a todas las campeonas del mundo europeas: Inglaterra en la final, Francia en semifinales, Alemania en cuartos e Italia en la fase de grupos.

Georgia-España: posibles onces