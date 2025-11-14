Martín Zubimendi compareció, junto a Luis de la Fuente, en la sala de prensa del Estadio Boris Paichadze de Tiflis para atender a los medios de comunicación en la previa del Georgia-España de este sábado con motivo de la fase de clasificación para el Mundial del 2026.

«Es inevitable no pensar en aquel partido (sobre el árbitro). Pero bueno, no es nada personal contra nosotros. Pasar página y mañana es otra oportunidad», comenzó diciendo Zubimendi sobre el colegiado del partido.

«De momento no me he visualizado jugando un Mundial. Parece muy lejano. Nos tenemos que clasificar primero. Seguimos a expensas de resultados a pesar de hacerlo todo perfecto», dijo el mediocentro español.

«Uno de nuestros fuertes es el bloque tan unido que tenemos. Eso ayuda muchas veces. Llevamos dos años o tres. Nos hace más fuertes que otras selecciones porque nuestro fútbol fluye», añadió Zubimendi.

«Hay que demostrarlo día a día. Desde mañana hasta el Mundial. Decir esto es parte del fútbol. A la hora de la verdad hay que estar acertados en los detalles», dijo el centrocampista del Arsenal.

Sobre Merino y sus goles: «Me ha sorprendido algo, sí. Sus números son increíbles. Le conozco desde hace tiempo. Quiero mejorar mucho. Bromeábamos mucho con eso. Lo ha trabajado una barbaridad».

Respecto al calendario: «Estoy muy ausente de lo que van diciendo por ahí. Hay muchos partidos. Pero perder el tiempo en esto me fatiga, así que prefiero seguir jugando».

«Tienen varios jugadores que están en clubes importantes. Como equipo nos han puesto las cosas muy complicadas. Tienen una mentalidad muy clara de jugar rápido tras pérdida. Y en algunos partidos eso no lo hemos controlado tan bien», dijo sobre Georgia.