Qué le hace falta a España para clasificarse para el Mundial 2026

La selección española absoluta afronta en este parón internacional dos partidos clasificatorios para el Mundial 2026. El combinado que dirige Luis de la Fuente se medirá el sábado 11 de octubre a Georgia en en el Martínez Valero de Elche y el martes 14 a Bulgaria en el José Zorrilla de Valladolid. La Selección no tendrá que moverse del territorio español durante este periodo, que comenzó el lunes con la concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

La convocatoria de Luis de la Fuente cuenta con bajas de peso en el núcleo duro del equipo. Los extremos titulares, Lamine Yamal y Nico Williams, se pierden por lesión los partidos ante Georgia y Bulgaria. Mismo motivo por el que se ausentan otros fijos para el seleccionador como Rodri Hernández, Dani Carvajal, Fabián Ruíz y alternativas como Gavi y Fermín López. En su lugar, han acudido nombres menos habituales como los rojiblancos Baena, Barrios y Llorente, Aleix García (Leverkusen) y la novedad de última hora: el delantero del Celta Borja Iglesias.

Así está la clasificación del grupo de España

España llega a este parón como líder indiscutido del Grupo E de la Fase de Clasificación Europea al Mundial 2026. El combinado nacional arrasó en sus dos primeros compromisos, motivo por el cuál se sitúa en primera posición con seis puntos, nueve goles a favor y ninguno en contra en dos partidos disputados. En segunda posición se sitúa Georgia, próximo rival español, con 3 puntos y un diferencial de goles de +2. Mismos puntos que Turquía, a la que el 0-6 ante España coloca en tercera posición con -5 tantos. El grupo lo cierra Bulgaria, que visitará Zorrilla el próximo martes con cero puntos en su casillero.

Qué necesita la Selección para clasificarse para el Mundial

La selección española podría cerrar su clasificación para el torneo mundialista si sigue contando sus partidos por victorias y le acompañan los resultados de sus rivales. Sumando dos triunfos en los encuentros en casa ante Georgia y Bulgaria, los de Luis de la Fuente necesitarían un empate entre georgianos y turcos para certificar su billete al Mundial 2026.

Si no se produce esta combinación, los doce puntos que obtendría España si vence sus dos partidos serían suficientes por la diferencia general de goles. La Selección tendría que encajar dos goleadas en sus encuentros de noviembre ante Georgia y Turquía para perder el primer puesto del grupo.

Cuándo es el sorteo del Mundial 2026

El mundo del fútbol ya espera con ganas el Mundial de 2026, que se celebra de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá. El torneo más emblemático del balompié contará con 48 selecciones por primera vez en sus casi cien años de historia. Ya se conocen 18 participantes, un número que aumentará hasta completar el cartel completo en marzo de 2026. Sin embargo, el sorteo, con la repesca aún por disputarse, se celebrará el próximo 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C. (Estados Unidos).