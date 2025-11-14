El día que Fornals cambió el destino de De la Fuente

Pablo Fornals ha sido la gran novedad en la convocatoria de España para los encuentros clasificatorios del Mundial del próximo verano, en los que el combinado nacional se medirá a Georgia en Tiflis y a Turquía en Sevilla. El jugador del Betis llevaba cuatro años sin acudir con la Selección, desde que Luis Enrique lo llamó para jugar contra Grecia y Suecia en 2021. Curiosamente, al igual que ahora, España también buscaba entonces la clasificación para una cita mundialista.

Esta nueva llamada de Luis de la Fuente tiene un significado especial, ya que el técnico riojano conoce a la perfección al centrocampista castellonense. En parte, sin él, quizá ninguno de los dos estaría hoy donde está.

Fornals fue protagonista en el Europeo Sub-21 celebrado en Italia y San Marino en 2019, donde marcó un gol tremendamente importante. Tras un debut desastroso contra Italia -partido que España perdió 3-0 y en el que Unai Simón terminó en el banquillo-, el combinado nacional se la jugaba en la segunda jornada de la fase de grupos ante Bélgica. Cualquier resultado que no fuera la victoria significaba decir adiós al torneo.

El encuentro comenzó bien para España gracias al gol de Dani Olmo a los siete minutos, pero Bélgica empató en el 24’ y puso en serios apuros a la selección y a De la Fuente. Fue entonces cuando Pablo Fornals se sacó un disparo imparable en el último minuto que terminó dentro de la portería belga, dando oxígeno al equipo y al propio seleccionador.

España ganó aquel partido, goleó a Polonia en la tercera jornada para sellar el pase a semifinales, donde se impuso con autoridad a Francia, y en la final superó a Alemania para proclamarse campeona de Europa. Pero nada de aquello habría sido posible sin el gol de Fornals. Posiblemente, la carrera de Luis de la Fuente tampoco habría seguido el mismo camino. Quién sabe si habría continuado como seleccionador de haber caído en la fase de grupos. Nunca lo sabremos, porque el hoy jugador del Betis lo evitó.

Las coincidencias de Fornals

Debutó con la selección española en mayo de 2016 bajo las órdenes de Vicente del Bosque, y vivió una segunda etapa en 2018, ya con Luis Enrique en el banquillo, cuando militaba en el Villarreal. Desde entonces ha acumulado seis partidos internacionales, el último de ellos en 2021 frente a Grecia.

El regreso a la Selección llega, además, en un momento muy especial para el futbolista, que acaba de ser padre por segunda vez. Su anterior convocatoria también coincidió con el nacimiento de su primer hijo, Martín, y ahora celebra la llegada de Mateo junto a la noticia de su vuelta al combinado nacional.