Cucurella sobre Lamine Yamal: «Quería estar con nosotros»

Marc Cucurella atendió a los medios de comunicación desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en mitad de la presentación del acuerdo alcanzado entre la selección española de fútbol y Nestle. Un acuerdo de patrocinio en el que también estuvo presente Unai Simón. El lateral del Chelsea valoró sin tapujos la polémica generada tras la desconvocatoria de Lamine Yamal.

«Vamos a abrir muchas tabletas. Espero que mi cara salga en varias», señaló Cucurella sobre el acuerdo de la selección española con Nestle entre risas con Unai Simón a su lado.

«Yo creo que Lamine vino aquí y quería estar con nosotros. Pero al final es un tema complicado. Yo tengo compañeros en el club también que tienen pubalgia. Y es un tema difícil. Será una baja importante, nos hubiese gustado que estuviese aquí con nosotros para poder celebrar esa clasificación para el Mundial. Pero al final lo importante es que se recupere bien, que vuelva a su mejor nivel y que deje atrás esas molestias que viene un año muy importante y es un jugador vital para nosotros», señaló con rotundidad Cucurella sobre Lamine Yamal y su desconvocatoria del pasado martes.

Unai Simón también atendió a los medios de comunicación y valoró la lesión de pubalgia. Pero esta vez de otro jugador de la selección española que tampoco está en esta convocatoria como es Nico Williams: «Al final esas cosas son complicadas. No sabría decirte una fecha exacta. Ojalá pueda decirte que para cuando vuelva de la Selección ya pueda estar totalmente recuperado y sin ninguna molestia. Pero es algo que lleva arrastrando un tiempo, es complicado… Es algo que una mañana te levantas y piensas que ya estás recuperado y a la mañana siguiente vuelves a notar esas molestias. Está trabajando mucho en temas de preventivos y de fisios externos. Está haciendo todo lo posible para evitar una posible operación y que vaya todo bien. Ya le vimos el otro día que tuvo buenas sensaciones en el partido y esperemos que pueda recuperar a lo largo de la temporada para lo que se nos viene por delante».